Borse appese alla telenovela dazi. A Piazza Affari riflettori su Mediaset

Banche e industriali senza direzione

Banche in ordine sparso, così come gli industriali, che non trovano direzione visti i continui cambi di fronte sul tema dazi. Deboli Mediobanca e Juventus Fc. Fuori dal listino principale, riflettori su Mediaset: il Cda punta a modificare lo statuto di MediaForEurope (Mfe) nel senso chiesto da Vivendi, ma con i francesi non c'è un accordo che risolva tutti i contenziosi.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in rialzo sopra 160 punti

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario telematico Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005383309) e il pari durata tedesco, che valeva 163 punti base in apertura, tre in più rispetto all'ultimo riferimento, si attesta in area 164 punti. Il rendimento del decennale benchmark italiano è salito all'1,31% rispetto all'1,28% della chiusura di ieri.

Tokyo positiva dopo tre cali

Termina con un leggero rimbalzo la giornata alla Borsa di Tokyo, dopo tre sedute negative legate alle preoccupazioni per la guerra commerciale tra Cina e Usa e alle proteste in corso a Hong Kong. Alla fine delle negoziazioni, l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,32% a 23.122,88 punti. Il più ampio indice Topix ha guadagnato lo 0,12% a 1.691,34 punti. Sul fronte delle valute. Il dollaro si è leggermente rafforzato e, alla chiusura della piazza di Tokyo, è stato scambiato a 108,62 yen rispetto ai 108,55 yen del riferimento precedente. La moneta giapponese tende invece a mantenersi sullo stesso livello rispetto all'euro che valeva, alla chiusura dei mercati, 120,22 yen rispetto ai 120,21 yen della vigilia.

Il cambio euro / dollaro

Euro in rialzo, petrolio in discesa

Sul mercato valutario, l'euro è in rialzo e vale 1,1066 dollari (1,1065 in avvio e 1,1059 ieri), mentre contro yen vale 120,088 (120,158 all'apertura e 119,96 ieri). Il dollaro/yen è a 108,52. Il petrolio è in discesa: il future a gennaio sul Wti perde lo 0,46% a 58,31 dollari al barile, mentre il Brent di pari scadenza vale 63,86 dollari (-0,2%).

