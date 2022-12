Borse, Asia in calo. Pesano le difficoltà dell’economia cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercati in calo in Asia, dopo che l’ottimismo sulle mosse della Cina per allentare i severi controlli sulla pandemia si è esaurito, sostituito dalle preoccupazioni per i dati macroeconomici, che suggeriscono che la recessione nel grande Paese asiatico potrebbe incombere.

L’indice Nikkei 225 di Tokyo ha perso l’1,7% a 27.750,22 e l’Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,7% a 18.612,49. Il Kospi di Seul perde l’1,4% a 2.445,86. L’indice Shanghai Composite ha ceduto lo 0,3% a 3.154,74 e l’australiano S&P/ASX 200 è sceso dello 0,7% a 7.305,70. L’indice SET di Bangkok ha perso lo 0,4% e il Sensex di Mumbai ha perso lo 0,6%.

Gli investitori sono focalizzati in mattinata sui prezzi alla produzione dell’area euro ad ottobre mentre nel pomeriggio l’atteso dato Usa, come ogni venerdì di ogni mese, relativo ai nuovi posti di lavoro creati nel settore non agricolo. Nel pomeriggio parla anche Evans della Fed.

Ieri seduta in rialzo per le Borse europee che frenano nel finale dopo l'avvio in negativo di Wall Street. Il Ftse mib è salito dello 0,2% e il Dax dello 0,6%. L’intonazione era stata positiva sin dalle prime battute dopo il rally dei listini Usa in seguito alle parole molto prudenti del numero uno delle Fed, che ha annunciato una frenata alla stretta monetaria. Dopo il rialzo di dicembre probabilmente ce ne sarà uno a febbraio e poi stop. Le parole che il mercato attendeva. L’inflazione Pce a ottobre scende infatti a +6% annuale, il dato core scende a +5%, in linea con stime.A Piazza Affari in frenata i finanziari con Unicredit che lascia sul terreno il 3%. In forte rialzo invece Telecom su di oltre il 4% bene anche Diasorin con un +3 per cento. Continua il recupero dell'euro, con una Fed più moderata: la moneta unica si è spinta fino in area 1,05 contro dollaro. La debolezza del dollaro ha messo le ali all'oro in progresso del 3 per cento.Infine lo spread Btp Bund stabile intorno ai 190 punti base .