Borse deboli, incertezza politica pesa su Piazza Affari. Spread in rialzo. Atlantia sugli scudi Tensione sull'obbligazionario, Di Maio annuncia le sue dimissioni da capo politico del M5S. A Milano banche sotto pressione. Intanto, le autorità cinesi hanno confermato l'impegno per contenere gli effetti del coronavirus, il virus polmonare che ha già causato la morte di nove persone in Cina. Francoforte aggiorna il massimo storico intraday . Spread in rialzo di Chiara Di Cristofaro e Stefania Arcudi

Dopo il tentativo di rimbalzo della prima parte della seduta, riuscito solo in parte, le Borse europee hanno rallentato il passo e sono scivolate in territorio negativo, con cali comunque contenuti. Francoforte si mantiene appena sotto la parità, dopo che il Dax in avvio ha aggiornato il massimo storico superando i 13.600 punti.

La peggiore è Piazza Affari, trascinata dalle banche e dai titoli energetici. E' anche in rialzo lo spread BTp/Bund mentre il mercato inizia a temere una possibile crisi di Governo. Stamattina, infatti, Luigi Di Maio ha annunciato ai ministri dei 5S un passo indietro dalla leadership del Movimento, proprio alla vigilia delle elezioni regionali in programma domenica 26 gennaio in Emilia Romagna.

Nel frattempo, i future su Wall Street viaggiano in rialzo grazie a una serie di conti aziendali superiori alle attese che fanno ben sperare per il proseguimento della stagione delle trimestrali. Finora, circa il 10% delle aziende quotate sull’S&P 500 ha pubblicato i conti e circa il 75% ha superato le attese degli analisti.

Andamento dello spread Btp / Bund

Le autorità cinesi si impegnano contro il coronavirus

Intanto, si allentano le preoccupazioni per gli effetti del virus partito dalla Cina che ha causato nove morti e 400 contagi, anche fuori dalla Cina, compreso un contagio negli Stati Uniti. «A differenza di quanto avvenne con la Sars - commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors - la reazione delle autorità cinesi è stata in questa occasione immediata in termini di informazioni, trasparenza, misure preventive e monitoraggio. Questo dovrebbe fortemente limitare il contagio, improbabile quindi che questo nuovo episodio di coronavirus abbia conseguenze significative sull’economia e sui mercati».

Trimestrali sotto i riflettori in Usa ed Europa

A favorire l'ottimismo anche i risultati trimestrali arrivati ieri da Netflix e da Ibm, che hanno sorpreso il mercato, mentre stamattina sono arrivati i numeri di Burberry migliori delle attese e con una revisione al rialzo delle stime per il 2020. Il titolo però è in netto calo, ancora a causa del crollo delle vendite a Hong Kong (il mercato cinese rappresenta circa il 40% del fatturato del gruppo) e per i timori sul coronavirus. Inoltre, va considerato che il titolo nel 2019% è salito del 27%. Intanto, il settore auto è il peggiore in Europa, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi del 25% sulle auto europee in caso di mancato accordo con l'Ue.

Atlantia in rialzo, occhi puntati su possibile passo indietro Di Maio

Sull'azionario milanese, spicca il rialzo di Atlantia che secondo gli analisti potrebbe beneficiare del cambio alla guida dei 5 Stelle nelle negoziazioni con il Governo per le concessioni. Bene anche Ferrari, Diasorin, Amplifon e Buzzi Unicem, ben comprate le utility. Restano indietro invece gli energetici con il calo del prezzo del petrolio: la peggiore è Saipem che risente del giudizio negativo degli analisti di Bofa, male anche Tenaris ed Eni. Deboli i bancari a partire da Banco Bpm. Fuori dal listino principale balzo per Triboo che ha presentato oggi il piano industriale.

