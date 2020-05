Borse, Europa in rosso. A Piazza Affari ancora vendite su Tim Partenza in rosso per gli indici, dopo la debacle della vigilia. I mercati finanziari hanno preso fiato nell'ultima seduta dopo il forte rialzo del 18 maggio in scia alla speranza di un vaccino più rapido del previsto di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Partenza in rosso per gli indici, dopo la debacle della vigilia. I mercati finanziari hanno preso fiato nell'ultima seduta dopo il forte rialzo del 18 maggio in scia alla speranza di un vaccino più rapido del previsto

Ancora vendite sulle Borse europee, sulla scia della chiusura negativa di Wall Street e mentre gli investitori continuano a essere cauti nell’attesa di comprendere l’andamento sia della ripresa, sia dei dati epidemiologici sul virus. Creano disagio anche le critiche mosse contro i risultati raggiunti dall’americana Moderna sul vaccino, che hanno fatto crollare le azioni quotate a Wall Street. In Europa i riflettori rimangono puntati sul Recovery fund, nel giorno in cui è in agenda l'audizione del commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, sulla risposta dell'Ue all'epidemia.

A Milano salgono solo Recordati e Diasorin, giù Tim

A Piazza Affari Telecom Italia continua a essere colpita dalle vendite dopo il forte calo della vigilia e sulla scia della trimestrale che ha visto un forte calo dei ricavi domestici. Va male anche Banco Bpm dopo lo scivolone di martedì 19 maggio e arretra di oltre due punti percentuali. Gli occhi della Borsa sono inoltre puntati su Exor e Leonardo, nel giorno delle rispettive assemblee dei soci. Sulla società aerospaziale pesa anche la decisione di Fitch di ridurre a negativo da stabile l’outlook. Generali registra un ribasso di circa mezzo punto alla vigilia della diffusione dei conti del primo trimestre. Sono invece in evidenza le Diasorin,, che salgono di oltre due punti percentuali e le Recordati.





Spread in lieve rialzo a 216 punti

Spread BTp/Bund in lieve rialzo sopra i 215 punti con il rendimento del BTp decennale che torna all'1,7% nel terzo e ultimo giorno per i piccoli risparmiatori per aderire al collocamento del nuovo BTp Italia, scadenza 5 anni, offerto dal Tesoro con un tasso reale minimo dell'1,4%. Il premio fedeltà (valido per chi lo detiene fino a scadenza) è stato raddoppiato allo 0,8% rispetto alle 15 edizioni precedenti del BTp Italia. I primi due giorni hanno visto un ottimo riscontro con richieste complessive prossime ai 9 miliardi di euro. Intanto, la situazione politica è fluida, con il voto del Senato sulla mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

Borse asiatiche a due velocità

Chiusura contrastata per le principali Borse asiatiche dopo le prese di profitto che hanno affossato Wall Street (-1,59% il Dow Jones, -0,54% il Nasdaq): al termine degli scambi mostra un rialzo Tokyo (+0,79%) con gli investitori che guardano con favore al ritiro delle restrizioni a Osaka e Kyoto mentre l’indice Csi300 delle piazze cinesi ha chiuso in leggero calo. Intanto le prime indicazioni che arrivano dai future delle Borse europee sono per un’apertura debole.

Per quanto riguarda il Giappone gli investitori guardano alle prospettive di un ulteriore piano di sostegno della Banca centrale del Giappone (Boj) per le piccole e medie imprese, mentre si attende un progresso sulle sperimentazioni del vaccino contro il coronavirus. Tokyo ha positivamente risentito dell’anticipazione secondo la quale Sony Corp sta lanciando un'Opa sulla sua controllata quotata Sony Financial da circa 3,7 miliardi di dollari. Fiacchi i listini dell'area cinese dopo la decisione, largamente attesa, della Banca centrale cinese di mantenere stabile il tasso di prestito di riferimento.