Borse, l'Europa apre il trimestre in rosso. A Piazza Affari scatto di Pirelli Vendite pesanti sui listini europei, mentre aumentano i numeri della diffusione del coronavirus nel mondo, alimentando le preoccupazioni sull'ampiezza della recessione in arrivo. Tornano gli acquisti sull'oro e le vendite sul petrolio, con un aumento delle riserve. Attesa per i Pmi europei e degli Usa. Chiusura contrastata per l’Asia, dove Shanghai riesce a limitare le perdite e Tokyo frena bruscamente cedendo il 4%. A Milano Camfin e la famiglia Niu trattano una partnership con quota potenziale in Pirelli al 10% di Chiara Di Cristofaro e Stefania Arcudi

Piazza Affari è davvero a prezzi di saldo?

Il tonfo delle Borse asiatiche e le nubi che si addensano anche su Wall Street dopo che il presidente americano Donald Trump ha anticipato "due, tre settimane molto dolorose" per gli Stati Uniti, mettono il freno all'Europa, che si muovono in deciso ribasso. Gli investitori, in chiara crisi di fiducia, attendono le decisioni dei Governi europei, invocando una posizione unitaria nella risposta all'emergenza coronavirus. In questo senso sarà cruciale l'Eurogruppo del 7 aprile, quando si dovrà decidere che misure mettere in campo, che dovranno essere sostanziose, anche senza fare un paragone con il maxi piano da 2.000 miliardi messo in campo dall'amministrazione americana.

In calo gli indici Pmi in Europa. Sui mercati prevale l'incertezza

Si vedono i segni del lockdown in Italia e in Europa per il settore manifatturiero: l'indice Pmi dell'Eurozona a marzo è sceso da 49,2 punti di febbraio a 44,5 di marzo. Più pesante il dato italiano, il primo Paese europeo pesantemente colpito dall'epidemia di coronavirus: il Pmi manifatturiero in Italia è crollato a 40,3 punti, sui minimi dal 2009, dai 48,7 di febbraio. Dati che alimentano le preoccupazioni per l'andamento dell'economia e l'ampiezza della recessione in arrivo. "I mercati rimarranno molto volatili nei prossimi mesi, troppo elevato il livello di incertezza sull’evoluzione dell’epidemia negli Stati Uniti, ormai epicentro dell’infezione, impatto sulle economie e lunghezza della fase di normalizzazione", commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. "Ciò detto - aggiunge - ritengo che in un’ottica di medio periodo il mercato azionario offra opportunità di investimento eccezionali soprattutto in titoli di società con bilanci solidi, profittevoli e con business model che potranno beneficiare di un’accelerazione di trend già esistenti prima della pandemia, come ad esempio e-commerce, cloud computing, social media".

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

A Milano scatto di Pirelli, vendite sui bancari

In rosso anche Piazza Affari, che ha archiviato il peggior trimestre dal 1998 con un -27,5% nei tre mesi. er quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari quasi tutti i titoli del Ftse Mib sono in calo, con le banche ancora sotto pressione, dopo la raccomandazione della Bce di rimandare dividendi e buyback, e in ribasso diffuso (Bpm, Unicredit e Intesa Sanpaolo). Continua a correre Atlantia in vista di un accordo col Governo, acquisti su Pirelli dopo l'ingresso di Brembo e dei cinesi di Longmarch, che hanno siglato anche un accordo per una partnership con Camfin, che potrebbe portare a una potenziale quota del 10% in Pirelli. In coda Fca, mentre riduce i cali Ferragamo. Cali superiori al 2% per Snam, Tenaris e Leonardo.

Petrolio, Wti e Brent ancora in calo dopo rialzo scorte Usa

Ulteriore ribasso dei prezzi del petrolio all'inizio di aprile, dopo che il barile ha chiuso il mese (-70% i prezzi in marzo) e il trimestre peggiore di sempre. Oltre alle già forti tensioni a causa di un eccesso di offerta, in scia anche delle divisioni all'interno dell'Opec, a mettere sotto ulteriore pressione i prezzi è l'aumento superiore alle attese delle scorte americane, come segnalato dai dati dell'American Petroleum Institute (+10,5 milioni di barili nell'ultima settimana, contro i +4 milioni previsti dagli analisti) e in attesa dei numeri del dipartimento di Energia americano. Brent e Wti

restano attorno ai minimi dal 2002, col Brent poco sopra i 25 dollari e il Wti a 20 dollari.

Oro in rialzo, investitori cercano di nuovo sicurezza

Inizio di seduta e di trimestre in rialzo per l'oro che, dopo gli aumenti di ieri, prosegue con l'inversione di tendenza dopo i ribassi di inizio settimana (-3,1% lunedì). Gli investimenti, fermando per il momento la corsa alla liquidità, riprendono a considerare il metallo prezioso un investimento sicuro, anche alla luce dell'aspettativa di un ulteriore allentamento monetario da parte delle Banche centrali. "Gli investitori si orientano ora verso l'oro in cerca di sicurezza, specie dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto che nella prossime due settimane la pandemia di coronavirus potrà essere 'dolorosa' negli Stati Uniti", hanno detto gli analisti di Cmc Markets.