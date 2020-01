Clima d’attesa e Wall Street chiusa frenano le Borse. A Milano effetto cedola Seduta in modesto calo per i principali indici europei, in una settimana ricca di appuntamenti istituzionali: focus su Banche centrali, Eurogruppo e Davos. A Piazza Affari bene Pirelli su voci di fusione con Nokian, ma la società smentisce. In coda Moncler con settore lusso. Fuori dal listino principale, record per Acea. Spread in lieve ribasso a 157 punti di Andrea Fontana e Stefania Arcudi

(Adobe Stock)

5' di lettura

Prima seduta della settimana debole per le Borse europee, che, senza la guida di Wall Street ferma per il Martin Luther King Day, hanno chiuso sui minimi di seduta (Milano -0,57%, che comunque si è confermata un soffio sopra quota 24.000 punti, ritrovata la settimana scorsa per la prima volta da maggio 2018, Parigi -0,36%, Francoforte +0,17%, Madrid -0,25% e Londra -0,35%). Piazza Affari è stata rallentata dagli stacchi dell'acconto cedola operati da Enel (0,16 euro di acconto) e da Snam (0,095 euro). Gli stacchi cedola determinano una flessione tecnica in avvio sull'indice pari allo 0,39%.

Gli investitori preferiscono la cautela in attesa degli appuntamenti istituzionali di questa settimana (l'Eurogruppo oggi e, da domani, il Forum di Davos e le riunioni di Bce, Bank of England e delle banche centrali di Giappone, Canada e Norvegia): l'attendismo si riflette anche sul mercato valutario e dei titoli di stato (poco mosso lo spread BTp-Bund, che ha chiuso a 157 punti, dai 159 di venerdì). Sale invece il petrolio per lo stop alla produzione libica (il Wti a marzo sfiora i 59 dollari al barile, il Brent di pari scadenza vale 65,2 dollari al barile), cosa che sostiene i titoli del comparto energetico.

Fmi vede ripresa modesta, Italia cresce piano

I principali indici del Vecchio Continente hanno ignorato le nuove stime del Fmi sulla crescita globale (+3,3% nel 2020 e al 3,4% nel 2021). L'istituto, che attende per l'Italia un +0,5% quest'anno e +0,7% il prossimo, ha parlato di fase «provvisoria di stabilizzazione a un passo di marcia lento» e di «modesta ripresa». E’ quanto prevedono le nuove stime pubblicate oggi a Davos dal Fondo Monetario Internazionale nell’aggiornamento al World Economic Outlook. Rispetto a ottobre, quando gli esperti del fondo avevano parlato di «rallentamento sincronizzato», le nuove stime sono in realtà inferiori di un decimo per il 2020 e di due decimi per il 2021 ma questo è dovuto soprattutto all’andamento di alcuni mercati emergenti. Per l'Italia, rispetto a ottobre, viene confermata la proiezione per l’anno in corso mentre la stima per il 2021 è inferiore di un decimo. Per l’intera Eurozona, gli esperti del Fondo vedono una crescita dell’1,3% nel 2020 (-0,1% rispetto ad ottobre) e dell’1,4% nel 2021 (invariata).



A Milano stacchi cedola Enel e Snam, calo Moncler

Piazza Affari, che venerdì ha superato i 24mila punti nell'indice Ftse Mib come non succedeva da maggio 2018, è stata penalizzata dagli stacchi dell'acconto cedola operati da Enel (0,16 euro di acconto) e da Snam (0,095 euro). Attenzione sul comparto petrolifero con i prezzi del greggio in ascesa a causa delle interruzioni di produzione in Libia: Saipem tra i migliori, mentre Eni esposta nel Paese nordafricano soffre. Bene Pirelli & C: la società ha smentito le indiscrezioni della stampa inglese su una possibile aggregazione allo studio con i finlandesi di Nokian Tyres. Atlantia recupera terreno tra le incertezze interne alla maggioranza di Governo in Italia sulla revoca alle concessioni e i rumors di una apertura di Autostrade per l'Italia a rivedere insieme al ministero delle Infrastrutture il meccanismo delle concessioni e delle tariffe. In coda al listino principale si è piazzata Moncler (-3,16%), rallentata, come tutto il comparto del lusso in Europa, dalla nuova fiammata di proteste e scontri a Hong Kong.

Fuori dal Ftse Mib record per Acea, corre Retelit

Fuori dal listino principale da segnalare il nuovo record di Acea (+1,5% a 20,35 euro per azione), che ha rafforzato i massimi toccati il 17 gennaio, quando per la prima volta aveva chiuso sopra quota 20 euro a 20,05. Brillante Retelit (+3,4%): l'accordo per l'acquisizione di Brennercom, che consentirà al gruppo di rafforzarsi sull'asse Monaco-Tirolo-Milano, premia i titoli della società. Poco mossa invece Fincantieri (+0,61%), sebbene la società aggiudicata un ordine del valore di quasi 100 milioni di euro, per una serie di forniture e installazioni di equipaggiamenti di alto profilo nell'ambito dell'International Thermonuclear Experimental Reactor (Iter), un progetto per la realizzazione di un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale. Infine, tra le migliori il gruppo tessile Ratti (+22,56%, dopo essere stata in asta di volatilità per ampia parte della seduta): secondo gli esperti le prospettive del gruppo sono solide e la politica dividendi è sostenibile, cosa che potrà consentire in futuro un aumento delle cedole.

Leonardo e settore difesa ok: britannica BAE fa shopping per 2 mld

Positiva anche Leonardo grazie al generale rialzo del comparto della difesa: la britannica Bae Systems acquisterà le attività di geolocalizzazione di Collins Aerospace e i sistemi di radio tattica per aere di Raytheon: a Londra le azioni Bae guadagnano il 3% circa. Le due operazioni hanno un valore complessivo di 2 miliardi di dollari. Fuori dal Ftse Mib spunta il rialzo di Retelit che ha annunciato l'acquisizione dell'azienda di Bolzano, Brennercom, specializzata nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.