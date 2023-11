Borse in rialzo con scommesse su taglio tassi, inflazione rallenta. A Milano corrono i titoli oil

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si avviano a chiudere in rally il mese di novembre, spinte dalle attese sui tagli dei tassi sia negli Usa che in Europa che potrebbero arrivare prima del previsto nel 2024, grazie a un'inflazione in frenata. L'inflazione Pce negli Usa a ottobre è scesa al +3% annuale, quella 'core' a +3,5%, come da attese. Gli analisti prevedono quindi che i tassi d'interesse saranno mantenuti invariati al 5,25%-5,50% per la terza volta consecutiva e credono possibile il primo taglio già a marzo. Domani, si attendono indicazioni dal discorso del presidente Fed, Powell. Incoraggiante per gli investitori anche la frenata dei prezzi nell'Eurozona, con l'inflazione che si attesta al +3,6%, meglio delle stime.

In netto rialzo il FTSE MIB , dopo la chiusura della vigilia sui massimi dal 2008, bene anche il resto d’Europa ( STOXX 50). Positivi anche il CAC 40 a Parigi, il DAX 30 a Francoforte, l'AEX ad Amsterdam, mentre resta al palo l'IBEX 35 a Madrid. Sull'azionario europeo, svettano i titoli oil, trascinati dal petrolio in rialzo, dopo che i Paesi dell'Opec+ hanno raggiunto un accordo preliminare per un'ulteriore riduzione della produzione di oltre un milione di barili al giorno.

Wall Street in rialzo dopo inflazione in linea con stime

Si muove in rialzo a Wall Street, dopo il rallentamento dell'inflazione in linea con le attese. I tre maggiori indici si preparano a chiudere il mese di novembre con un deciso rialzo, dopo tre ribassi consecutivi. Dow Jones e S&P 500 sono ora distanti solo lo 0,5% e lo 0,8%, rispettivamente, dalla loro chiusura più alta dell'anno. Anche il Nasdaq è distante lo 0,7% dal record del 2023. Questo mese, lo S&P 500 sta guadagnando l'8,5%, il Nasdaq quasi l'11%: per entrambi, si tratterebbe della miglior performance mensile dal luglio 2022. Il Dow sta guadagnando il 7,2% e va verso il miglior mese dall'ottobre 2022.

Sull'azionario, i titoli di Salesforce e Snowflake sono in evidenza nel pre-mercato, dopo trimestrali superiori alle attese.

Corrono i titoli oil, bene Leonardo e St

In evidenza in tutta Europa e a Piazza Affari i titoli oil che beneficiano dell'aumento del prezzo del greggio nella giornata dell'Opec+ che ha deciso un taglio extra della produzione. In vetta al listino Tenaris e Saipem, positiva anche Eni. Acquisti su Leonardo - Finmeccanica, con Jp Morgan che ha ripreso la copertura sul titolo con rating overweight e target price a 20 euro. Sale anche Stmicroelectronics, con Jp Morgan che alzato rating e prezzo obiettivo. In coda Ferrari e Unicredit con le indiscrezioni che circolano sul mercato su un possibile coinvolgimento nell'insolvenza di Signa che, in ogni caso secondo gli analisti, non dovrebbe avere impatti sui target e sulle politiche distributive.