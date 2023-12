Borse in rialzo in attesa di Powell. Bitcoin al top da 19 mesi, spread giù verso i 170

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Messo a segno un mese di novembre dai toni brillanti, le Borse europee sono in rialzo nella prima seduta di dicembre, forti dell’ottimismo degli investitori per l'allentamento dell'inflazione su entrambe le sponde dell'Atlantico che fa ben sperare riguardo a potenziali tagli dei tassi da parte della Fed nel prossimo anno. Gli occhi sono rivolti al discorso del numero uno della Federal Reserve Jerome Powell in programma questa sera, con la speranza che fornisca indicazioni sulla politica monetaria.

Sul fronte macro si guarda anche ai dati Pmi manifatturiero per UE, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, mentre negli Usa l’Ism manifatturiero è diminuito a novembre più delle attese. Intanto, l'attività industriale cinese a novembre ha registrato una significativa espansione con l'indice manifatturiero Caixin/S&P Global che è salito a 50,7 dal 49,5 di ottobre, segnando l'espansione più rapida degli ultimi tre mesi.

Così si muove in progresso il FTSE MIB di Milano, come anche le altre piazze continentali: Madrid (IBEX 35), Parigi (CAC 40) e Francoforte (DAX 40).

Wall Street contrastata. Bitcoin al top da 19 mesi

Seduta contrastata a Wall Street, dopo che il Dow Jones ha registrato alla vigilia la chiusura più alta del 2023, archiviando novembre come il mese migliore dall'ottobre 2022. Novembre è stato il mese migliore dal luglio 2022 per S&P 500 e Nasdaq, con rialzi rispettivamente dell'8,9% e del 10,7%. L'inflazione ha rallentato il passo, provocando il maggior calo mensile dal 2019 dei rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 e 30 anni. Le prossime decisioni della Federal Reserve sui tassi d'interesse sono attese tra meno di due settimane: nelle ultime due occasioni, i tassi sono stati confermati al 5,25%-5,5%. I trader non credono più che i tassi d'interesse possano essere ancora alzati e continuano a scommettere in parte (44,8%) su un primo taglio dei tassi già a marzo. L'indice sull'attività manifatturiera statunitense è diminuito a novembre più delle attese. Il dato, stilato da Ihs Markit, che ne misura l'andamento è sceso, in lettura finale, a 49,4 punti dai 50 punti di ottobre, mentre le previsioni erano per un dato a 49,6 punti.

Il bitcoin è in rialzo a più di 38.100 dollari, dopo aver toccato i 38.800 dollari, la quotazione massima raggiunta negli ultimi 19 mesi. Le criptovalute, in generale, continuano a godere di un diffuso ottimismo sulle prossime mosse dei regolatori statunitensi, che dovrebbero presto approvare i primi Etf 'spot' sul bitcoin, ovvero uno strumento finanziario regolamentato, il cui prezzo replica il valore degli asset sottostanti, in questo caso il prezzo di mercato del bitcoin. L'introduzione degli Etf attirerebbe una nuova ondata di investitori.