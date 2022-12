Borse, l'Europa inizia bene l'ultima settimana del 2022. Vola la Juve

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono in rialzo le Borse europee nell’ultima settimana dell’anno e dopo la pausa natalizia. La chiusura in rialzo di Wall Street, le notizie provenienti dalla Cina dove saranno abolite le quarantene per coloro che arrivano dall’estero e gli spiragli di trattative di pace o cessate il fuoco in Ucraina, dopo l’apertura del presidente russo, Vladimir Putin, incoraggiano ordini in acquisto. Sono ben impostati il FTSE MIB a Milano, il DAX 30 di Francoforte, il CAC 40 di Parigi e l'AEX di Amsetrdam.



A Milano corrono Moncler e Saipem. Scatto della Juve

A Piazza Affari sono comprate le Moncler, che potrebbero beneficiare della revisione delle misure anti-Covid annunciate nella Repubblica Popolare. Vanno bene le azioni oil, con Saipem che corre in testa al listino. In rialzo anche Eni e Tenaris. Sono ben impostate le banche, mentre Enel sale dopo aver reso noto l’accordo per una linea di credito revolving da 12 miliardi di euro. Sotto i riflettori Banca Mps, dopo che la Bce ha confermato per il 2023 requisiti patrimoniali Srep in linea con il 2022. Oggi, inoltre, si riunisce l’assemblea della Juventus Fc, le cui azioni, dopo una volata di oltre il 9%, sono entrate in volatilità.

Spread con Bund a 208 punti, rendimento sale al 4,52%

Apertura in leggera flessione per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp benchmark decennale italiano (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco ha aperto la seduta a 208 punti base dai 211 punti dell'ultimo riferimento. In aumento il rendimento del BTp decennale benchmark che segna una prima posizione al 4,52% dal 4,47% della vigilia.



Tokyo chiude in rialzo grazie alle riaperture in Cina

La Borsa di Tokyo ha chiuso in leggero rialzo, sostenuta dall'imminente fine delle quarantene obbligatorie all'arrivo in Cina, malgrado la reazione preoccupata del Giappone a questa decisione. L'indice di punta Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,16% a 26.447,87 punti e l'indice Topix ha guadagnato lo 0,4% a 1.910,15 punti. I guadagni erano stati maggiori in mattinata con la speranza di veder tornare in Giappone flussi di turisti dalla Cina, ma in considerazione del forte deterioramento della situazione sanitaria in Cina nelle ultime settimane, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato che tutti i visitatori provenienti dalla Cina continentale dovranno sottoporsi a un test Covid all'arrivo in Giappone a partire da venerdì e che i voli dalla Cina saranno limitati. Le Borse di Shanghai e Shenzhen sono in positivo, ma l'indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong è sceso dello 0,44% in mattinata.



Giappone, cala al 2,5% tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione giapponese è sceso a novembre al 2,5% della forza lavoro, secondo i dati destagionalizzati diffusi dal ministero dell’Interno. Il settore dei servizi, in particolare hotel e ristoranti, continua a beneficiare della riapertura del Giappone ai visitatori stranieri da inizio ottobre e dei sussidi pubblici a sostegno del turismo interno. Resta stabile a 1,35 il rapporto tra posti vacanti e domande, ossia c’erano 135 offerte di lavoro ogni 100 candidature. La Banca del Giappone ha sorpreso i mercati una settimana fa aggiustando la politica monetaria ultra accomodante, ma secondo il governatore Haruhiko Kuroda non si tratta di un primo passo verso la normalizzazione.