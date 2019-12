Borse, Asia ai massimi da 18 mesi Sulla scia dei guadagni delle piazza americana, i mercati azionari asiatici si avviano a chiudere l’anno su note positive. I profitti industriali cinesi crescono al ritmo migliore in 8 mesi di Stefano Carrer

I mercati azionari asiatici (con l’indice MSCI Asia ex Japan a +0,7%) hanno raggiunto oggi nella prima fase delle contrattazioni i massimi da un anno e mezzo sulla scia dell’ottimismo degli investitori per una prossima firma dell’accordo commerciale Usa-Cina e di nuovi incoraggianti dati sul settore industriale cinese. I nuovi record dell’azionario americano hanno favorito una amosfera positiva in chiusura dell’ottava, confermando uno scenario positivo di fine anno che contrasta con quanto successo a fine 2018 (quando le tensioni sul trade tra Washington e Pechino avevano provocato una contrazione degli indici). A Hong Kong l’indice Hang Seng ha chiuso ai massimi da 5 mesi (+1,3%). Secondo un report di Reuters, la Cina starebbe incoraggiando le grandi società statali ad assumere un ruolo più attivo a Hong Kong.

Cina: bene i profitti industriali. Le Borse cinesi e la piazza di Hong Kong hanno trovato un certo supporto oggi dai dati sui profitti del settore industriale cinese, che a novembre sono saliti del 5,4% rispetto a un anno prima a 593,9 miliardi di yuan, interrompendo un trend trimestrale di contrazione. Si tratta del miglior ritmo di crescita in 8 mesi, Tuttavia nel periodo gennaio-novembre il dato risulta in calo del 2,1% e varianalisti ritengono che nel prossimo futuro le pressioni sulla redditività del comaprto industriale potrebbero rafforzarsi.

Giappone: produzione in calo. In Giappone invece è stato reso noto che la produzione industriale è scesa a novembre dello 0,9% sul mese precedente, quando era già calata dell’1,4%. Nello stesso mese le vendite al dettaglio hanno registrato una contrazione (superiore alle attese) del 2,1%, sulla scia dell’aumento dell’imposta sui consumi scattato il primo ottobre scorso.

In modo inatteso, la disoccupazione è scesa al 2,2% dal precedente 2,4%. Secondo vari analisti, è probabile una contrazione del Pil nipponico nel quarto trimestre, in presenza di una diminuzione della domanda esterna ed interna. Tuttavia la Borsa giapponese si avvia a chiudere l’anno con una buona performance vicina al +19%. Se il Nikkei ha chiuso in ribasso dello 0,3% per lo pià in seguito al calo del titolo Fast Retailing, l’indice Topix ha terminato la sessione in progresso dello 0,11%.

