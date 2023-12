Borse, Asia ai massimi da quattro mesi. Cina, produzione industriale +6,6% a novembre

I dati della seconda economia mondiale hanno mostrato che i settori industriale e della vendita al dettaglio hanno accelerato a novembre, ma alcuni indicatori hanno deluso le aspettative, suggerendo che la ripresa non è ancora solida. La banca centrale cinese ha incrementato le iniezioni di liquidità, ma ha mantenuto invariato il tasso di interesse nel rinnovare i prestiti politici a medio termine in scadenza.

Le vendite al dettaglio cinesi aumentano del 10%, deludendo le aspettative

Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate del 10,1% nel mese di novembre deludendo però le previsioni degli analisti che indicavano +12,5%. E’ quanto reso noto dall’ufficio nazionale di statistica. Nel mese di ottobre la variazione era stata di +7,6%. Su base mensile l’andamento è stabile (-0,06%).

Accelera la produzione industriale cinese, +6,6% annuo a novembre

La produzione industriale cinese è cresciuta del 6,6% annuo e dello 0,87% mensile a novembre. Lo comunica l’ufficio nazionale di statistica. A ottobre la variazione annua è stata di +4,6%. Le stime per il dato di novembre erano di +5,9%. In termini di settori l’incremento è stato del 3,9% per le attività minerarie, del 6,7% per il manifatturiero e del 9,9% per elettricità, energia, gas e acqua.

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle Borse, qual è stato il fatto chiave del giorno? Appuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che cura il podcast quotidiano “Market mover”. Ascolta il podcast

Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di Milano, l’andamento dell’indice, un’analisi dei titoli in maggiore evidenza. Guarda i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmio sono l’elemento distintivo di Mercati+, la sezione premium del Sole 24 Ore. Qui per scoprire come funziona e i servizi che offre.

Per gli aggiornamenti dei dati delle Borse ecco la sezione Mercati mentre per le notizie in tempo reale il rullo della sezione di Radiocor .

Infine, ecco la newsletter settimanale Market Mover







Loading...