Borse Ue rallentano il passo dopo inflazione Eurozona. A Milano pesante Saipem

Petrolio torna a salire. Giù il prezzo del gas

Seduta volatile per il prezzo del greggio, che vira al rialzo dopo il calo delle scorte americane comunicato alla vigilia, anche se la contrazione dell'attività manifatturiera in Cina frena l'ottimismo sulla domanda. Inoltre, il mercato scommette che l'Arabia saudita confermi il taglio volontario alla produzione di 1 milione di barili al giorno, oltre ai tagli già decisi dall'Opec+. In discesa il prezzo del gas ad Amsterdam, in area 37 euro al MWh.

Spread stabile a 164 punti, rendimento decennale al 4,17%

Livelli invariati per lo spread tra BTp e Bund. Nelle prime battute il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 164 punti base, stabile rispetto al livello segnato alla chiusura del 30 agosto. In leggero calo il rendimento del BTp decennale benchmark che ha segnato una prima posizione al 4,17% dal 4,18% del riferimento della vigilia.



In Cina il Pmi manifatturiero in leggera risalita ad agosto



L'attività manifatturiera cinese si è contratta per il quinto mese consecutivo ad agosto. Lo evidenzia la rilevazione dell'indice ufficiale dei responsabili degli acquisti (Pmi) che, pur risalendo leggermente, a 49,7 punti dai 49,3 punti di luglio, è rimasto comunque al di sotto della soglia dei 50 punti, che delimita la contrazione dall'espansione economica. Secondo la rilevazione, tuttavia, i nuovi ordini sono tornati ad espandersi per la prima volta in cinque mesi e i proprietari delle fabbriche hanno indicato che i prezzi alla produzione sono in miglioramento per la prima volta in sette mesi.



Borsa Tokyo al quarto rialzo consecutivo, Nikkei +0,88%

Chiusura, infine, in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo che mette a segno la quarta seduta consecutiva con il segno positivo sulla scia dei guadagni messi a segno alla vigilia da Wall Street. A sostenere gli scambi sono state principalmente le attese degli operatori per una pausa nei rialzi dei tassi Usa e un moderato ottimismo per i prossimi dati americani sul mercato del lavoro. A fine seduta l'Indice Nikkei ha segnato un aumento dello 0,88% toccando i 32.619,34 punti. Positivo anche il più ampio Indice Topix che ha archiviato la seduta con un rialzo dello 0,80% fermandosi a quota 2.332 punti.



