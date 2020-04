Piazza Affari la migliore in Europa, attesa per la Fed. Tassi in rialzo in asta BTp In rialzo gli indici del Vecchio Continente in una seduta volatile. Si conclude la due giorni della la riunione della Federal Reserve e sono in calendario i dati del primo trimestre del Pil Usa occhi sempre puntati sulle trimestrali. Dopo il taglio di rating a sorpresa di Fitch, risale il differenziale tra BTp e Bund. Google: ricavi in crescita del 14% di Chiara Di Cristofaro ed Eleonora Micheli

Si muovono in territorio positivo le Borse europee, in una seduta che ha visto molti cambi di direzione, in attesa delle decisioni della Federal Reserve (mercoledì sera) e della Bce di giovedì: il sostegno delle banche centrali resta fondamentale per la gestione dell'emergenza coronavirus e per dare fiato a un'economia già pesantemente in affanno. In questo senso è da seguire il dato sul Pil americano del primo trimestre, che sancirà la fine del periodo di espansione più lungo registrato dall'economia Usa. L'ampiezza del calo potrà avere effetto sui mercati.

Spread in rialzo, Fitch taglia il rating dell'Italia

A sorpresa mercoledì 28 aprile l'agenzia Fitch in tarda serata ha abbassato il giudizio di merito sul credito dell'Italia a BBB- (con outlook stabile) portandolo a un solo gradino (come Moody's) dalla categoria dei junk bond (titoli spazzatura). Lo spread tra BTp e Bund è in leggera risalita oltre quota 230 punti. La reazione è comunque contenuta, visto che c’è la rete di salvataggio della Bce, che sta comprando titoli di stato. Grande attenzione, sarà rivolta alle emissioni del Tesoro italiano, dopo la mossa di Fitch: saranno collocati Btp e CCteu, per un controvalore di circa 6 miliardi di euro.





Piazza Affari in rialzo, corrono Leonardo e Prysmian

In una seduta volatile sin dalle prime battute, Milano ha registrato le più ampie variazioni per poi puntare al rialzo.A influenzare l'altalena dell'indice milanese sono state soprattutto le banche, che hanno cambiato in continuazione la direzione di marcia. In calo Atlantia dopo la diffusione dei conti del 2019, archiviati con un utile netto in calo a 136 milioni di euro, dai 639 milioni di euro del 2018. La società ha annunciato che non distribuirà il dividendo e ha iniziato a mettere in conto il peso che avrà il coronavirus sul bilancio 2020, che potrebbe essere attorno a 3 miliardi. St sale nonostante il profit warning lanciato da Samssung sui conti del secondo trimestre, che verranno appesantiti dagli effetti del coronavirus. Rialzano la testa le azioni del petrolio, seguendo l'andamento del valore del greggio.

Trimestrali sotto i riflettori, preoccupano i prossimi mesi

Prosegue a ritmo serrato la stagione delle trimestrali, dopo le indicazioni positive della svizzera Ubs che hanno sostenuto i listini martedì, sono arrivati i numeri di Volkswagen e Daimler, con la prima che prevede un utile operativo 2020 positivo nonostante il coronavirus. Daimper registra ricavi e utili in calo nei primi tre mesi mentre Ford dagli Usa nella notte ha lanciato un profit warning sui prossimi tre mesi dell'anno. i mercati hanno accolto positivamente la trimestrale di Alphabet (la holding cui fa capo Google) che ha riportato nel primo trimestre ricavi in crescita del 14% grazie all'aumento delle connessioni su YouTube durante la pandemia. L'attesa è per i numeri di altri colossi del calibro di Facebook e Microsoft, ma anche General Electric.

Il petrolio rimbalza dopo la discesa a picco, Brent riagguanta i 21 dlr

Il petrolio rimbalza con il Wti che risale oltre i 14 dollari mentre il Brent recupera quota 21 dollari. Nella seduta di ieri il greggio aveva perso oltre il 20%, con i timori che i contratti sull'oro nero potessero arrivare nuovamente in territori negativo, come accaduto per quelli con scadenza maggio la scorsa settimana. Le vendite pesanti di un fondo Usa, che ha spostato i suoi investimenti sui contratti a scadenza successiva - vendendo quelli con consegna giugno per acquistare quelli con scadenza luglio - hanno amplificato il movimento al ribasso e la voltilità. Una debolezza, quella del greggio, che comunque non si esaurirà a breve ed è legata all'eccesso di capacità: con il crollo della domanda legato al lockdown, allo stop ai trasporti e alla produzione, le riserve di stoccaggio sono al completo e la situazione richiederà ancora del tempo per migliorare. Per questo, sono diversi i fondi che preferiscono investire sui contratti a più lunga scadenza. Oggi arriveranno i dati sulle scorte americane, mentre l'Api ha detto che le scorte a Cushing, in Oklahoma, il punto di raccolta per il Wti, sono aumentate di 2,49 milioni di barili la scorsa settimana.