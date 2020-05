Tensioni Usa-Cina non frenano i listini, Europa in rialzo su speranza ripresa. Spread sotto 240 Le tensioni Usa-Cina mettono alla prova i listini, ma gli indici europei si concentrano sulla speranza di un rapido recupero dell'economia. A Milano accelerano anche Campari, Recordati e Buzzi. Petrolio ancora in rialzo di Stefania Arcudi ed Enrico Miele

Le nuove tensioni Usa-Cina mettono alla prova i listini, che però si concentrano sulle speranze di ripresa legate alla fine graduale del lockdown in diversi Paesi. Le Borse europee sono in rialzo, pur riducendo i guadagni rispetto alle prime battute: Francoforte sale di un punto e mezzo, nonostante il crollo del Pil (-2,2% nel primo trimestre) e dei prezzi alla produzione (-1,9%), bene anche Parigi, con l'inflazione stabile in aprile. Positiva anche Piazza Affari, con lo spread in calo sotto 240 punti.

I mercati provano così a fare i conti con un quadro di luci e ombre sulla ripresa economica post-lockdown in Cina, dove la produzione industriale ha mostrato segni di miglioramento ad aprile, mentre i dati sulle vendite al dettaglio sono stati deludenti. A rendere però nervosi gli investitori c’è il deterioramento delle relazioni con Washington, con il presidente Donald Trump che, già alle prese con il boom della disoccupazione negli Stati Uniti, ha dichiarato di non voler parlare con il suo omologo cinese Xi Jinping.



Borse strette tra fattori tecnici e timori sull'economia

Da segnalare che lunedì 18 maggio numerose società a Piazza Affari staccano il dividendo (sul Ftse Mib saranno protagoniste A2a, Buzzi, Azimut,Eni, Generali, Italgas, Prysmian, Recordati e Saipem) e quindi per chi volesse passare all'incasso della cedola (considerando che però questa verrà sottratta dalla quotazione in Borsa con un effetto finale neutro) quella di venerdì è l'ultima seduta per posizionarsi sul fronte dividendi.

A parte questi fattori tecnici ci sono diversi segnali che in questa fase indicano che i mercati siano entrati in un trend laterale/ribassista andando a interrompere il ciclo rialzista avviato a fine marzo. Pesano in particolare le incertezze sulla ripresa dell'economia. Nonostante i numerosi stimoli fin qui varati da banche centrali e governi (per quanto asimmetrici tra i vari Paesi) le trimestrali esibite da molte aziende stanno ampiamente deludendo le attese.

A Piazza Affari in luce Campari, in calo Unipol dopo i conti

Tra le migliori sul Ftse Mib c'è Campari: a spingere gli acquisti è un report di Barclays che ha alzato il target price da 6,40 a 8,0 euro, con giudizio Equal Weight confermato. Ma a tenere banco tra gli analisti sono anche i dubbi legati al progetto del gruppo di trasferire la sede legale in Olanda. Il cosiddetto Dl Rilancio, approvato l’altro giorno dal governo Conte, introduce infatti il voto plurimo anche per le società già quotate a Piazza Affari. Sul listino principale, bene anche Banca Generali (+3%) all'indomani dei conti in crescita su utile e raccolta, St (+2,6%) e Telecom (+2,3%). In fondo al Ftse Mib Unipol (-0,3%) che ha registrato nel primo trimestre un utile in calo a 134 milioni (-21%).

Spread in calo sotto 240 punti

Andamento in frazionale calo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei nella giornata in cui si riunisce l'Eurogruppo. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano benchmark (IT0005403396) e il titolo tedesco di pari durata è indicato in avvio a 238 punti base dai 239 punti del closing della vigilia. In lieve calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark, indicato all'1,84%, dall'1,85% del riferimento precedente.

Prosegue recupero petrolio, segnali ripresa domanda in Cina

Il petrolio è ancora in rialzo e si avvia a chiudere la terza settimana consecutiva di guadagni, sostenuto da segnali di una ripresa della domanda in Cina in aprile. Questo allenta le tensioni sulla domanda globale, comunque ancora molto alta rispetto all'offerta visto che nel resto del mondo sono ancora in vigore lockdown e limitazioni dei movimenti. Ulteriore sostegno viene dai tagli dell'output decisi di recente dai Paesi Opec e dagli altri maggiori produttori di greggio. Detto questo, gli investitori restano cauti: l'emergenza sanitaria non è passata e in alcuni Paesi è stato registrato un nuovo aumento dei contagi dopo l'allentamento delle misure restrittive. "I fondamentali del mercato stanno chiaramente migliorando, ma nel breve periodo gli spunti al rialzo sono limitati, in un contesto di eccesso di offerta. Ci sono ancora livelli molto alti di scorte che il mercato deve assorbire", hanno detto gli analisti di Ing. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia le scorte di petrolio diminuiranno di 5 milioni di barili al giorno nella seconda metà dell'anno. Il Wti consegna giugno, balzato ieri del 9%, cresce del 2,8% a 28,34 dollari al barile, portando il rialzo settimanale al 12%. Il Brent, che ieri aveva acquistato quasi il 7%, sale del 3,6% a 32,25 dollari.