Borse caute in attesa dei verbali Fed, in rosso Milano. Corre il prezzo del gas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cautela per le Borse europee, dopo il rialzo della vigilia e il rally di Wall Street, con Piazza Affari che resta indietro appesantita dalle utility. Il mercato aspetta le minute della Fed, che potranno dare nuove indicazioni, dopo che alcuni commenti di membri della banca centrale Usa hanno aperto uno spiraglio su un possibile rallentamento della politica monetaria restrittiva. Intanto, riprende a correre il prezzo del gas ad Amsterdam (+10% a 130 euro al MWh), all'indomani della proposta della Commissione Ue di fissare un price cap a 275 euro.

A Milano giù A2a con le utility, bene i titoli oil

A Piazza Affari il FTSE MIB è in frenata, con le utility in coda al listino e con A2a pesante. Il gruppo ha presentato il nuovo piano, con investimenti inferiori e una revisione dei target al rialzo per il 2026 e limata al 2030, ma il comparto nel complesso risente dell'aumento della tassa sugli extraprofitti deciso dal Governo per il 2022. Le vendite colpiscono anche Enel ed Hera. In rialzo ancora gli oil a partire da Saipem ed Eni, ancora acquisti su Telecom Italia in attesa di novità sulla rete.

Petrolio ancora in rialzo, euro sale sul dollaro

Torna a salire il prezzo del petrolio dopo il saliscendi delle ultime due sedute. Da un lato i dati dell'Api hanno mostrato un calo maggiore delle attese delle scorte, il che fa prefigurare una flessione analoga nei dati ufficiali in arrivo oggi, dall'altro le nuove misure di restrizione in Cina per limitare il Covid-19 frenano l'ottimismo.

Sul valutario, l'euro prosegue la risalita nei confronti del dollaro e si porta solidamente sopra quota 1,03.



Asia vivace, a Hong Kong bene i tech

Titoli azionari col segno più in Asia dopo il rally di Wall Street, in particolare i tecnologici quotati a Hong Kong che guadagnano terreno in seguito alle speculazioni secondo cui il giro di vite della Cina sul settore potrebbe essere vicino alla fine. I titoli australiani e sudcoreani che si sono aggiunti al rialzo dopo che l’S&P 500 ha chiuso ai massimi da metà settembre. Le azioni tecnologiche di Hong Kong hanno avuto un andamento altalenante prima di consolidare l’avanzata, mentre gli investitori valutavano le implicazioni di una notizia secondo cui Ant Group Co. rischia una multa di oltre 1 miliardo di dollari da parte della banca centrale cinese. La notizia ha scatenato speculazioni sul fatto che questo potrebbe segnare un potenziale punto di arrivo del giro di vite del governo sul settore tecnologico e potrebbe consentire ad Alibaba Group Holding Ltd. di riavviare gli sforzi per quotare le azioni Ant.