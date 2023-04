Borse incerte. Enel e Terna giù: ecco come i mercati reagiscono alle nomine

A Piazza Affari deboli Enel e Terna dopo le nomine

Sono sotto la lente le azioni delle aziende statali, dopo l'annuncio della lista di nomine proposte dal Tesoro. In particolare il mercato è freddo sull'indicazione di Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni quali ad e presidente di Enel. Segno meno anche per Terna, con Cdp che ha indicato Igor De Biasio per la presidenza e Giuseppina Di Foggia come amministratrice delegata. Leonardo - Finmeccanica invece sale, dopo il calo della vigilia, quando si era già diffusa la notizia che Roberto Cingolani sarebbe stato indicato come ceo. In rialzo Poste Italiane ed Eni, sempre dopo le indicazioni dei futuri vertici da parte del governo. Bene Stmicroelectronics, dopo le indicazioni date dalla concorrente Infineon Technologies.

Lusso in luce dopo conti Lvmh. Corre Moncler

Occhi puntati sui titoli del lusso, dopo che il colosso francese Lvmh ha pubblicato vendite del primo trimestre nettamente superiori alle attese. Il titolo è il migliore a Parigi e uno dei migliori dello Stoxx600. A Piazza Affari acquisti su Moncler, Salvatore Ferragamo e Brunello Cucinelli.



Dollaro debole, euro poco sotto 1,1

Sul fronte dei cambi, il dollaro si conferma debole ma in ripresa rispetto alla vigilia, quando l'euro aveva toccato la soglia di 1,1, come non succedeva dal 5 aprile 2022. «Il dato sull’inflazione Usa ha portato a un deprezzamento generalizzato del dollaro con l'euro che si è avvicinato ai massimi dell’anno in area 1,1030 che risulta al momento la resistenza da superare per poter aprire la strada per un proseguimento del rialzo vs area 1,12», commentano gli analisti di Mps Capital Services. La valuta unica ha anche beneficiato delle parole del membro Bce Holzmann che si sono tradotte in un ulteriore restringimento del differenziale dei tassi tra Usa e Germania, aggiungono.

