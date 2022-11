Borse, l'Europa riprende a correre. A Milano Saipem in evidenza

Negli ultimi sei mesi Tokyo ha fatto segnare un rosso della bilancia commerciale per via dei prezzi in costante crescita per gli approvvigionamenti di petrolio, gas e carbone, una dinamica che è stata amplificata dalla svalutazione della valuta che ha costretto il governo a intervenire sul mercato due volte da fine settembre.

Gas: prezzo in calo del 14% a 106,65 euro

Sul fronte delle materie prime si registra il forte calo del prezzo del gas, che nella giornata di mercoledì ha accelerato al ribasso sul finale delle contrattazioni, chiudendo in calo del 14,06% sulla piattaforma Ttf di Amsterdam a 106,65 euro al MWh nel future di dicembre.

Ad “alleggerire” il prezzo del metano sui mercati le indiscrezioni di stampa su un “price cap” dell'Unione europea che scatterebbe in caso di aumenti monstre, oltre quindi un tetto predefinito.

Proposta che la Commissione di Bruxelles dovrebbe presentare alla prossima riunione dei ministri dell'Energia, in calendario la prossima settimana.

Petrolio scivola ancora, euro/dollaro sotto 1,04



Sul fronte dei cambi, l'euro vale 1,0376 dollari (chiusura precedente a 1,0407), Passa inoltre di mano a 144,81 yen (145,1), mentre il dollaro-yen è pari a 139,56 (139,43). Il petrolio continua a scivolare: il wti, contratto di dicembre, arretra dell'1%, attestandosi a 84,74 dollari al barile. Pesano le preoccupazioni per l'andamento dell'economia, soprattutto dopo l'aumento dei casi di Covid-19 in Cina, che hanno cancellato l'effetto rialzista delle tensioni geopolitiche relative sia alla guerra in Ucraina, sia anche alla situazione in Medio Oriente, dopo l'attacco a una petroliera al largo delle coste dell'Oman, di cui è stato accusato l'Iran