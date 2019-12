Borse alla finestra, Piazza Affari la migliore. Bene Fiat e Peugeot dopo l’accordo Indici poco mossi dopo i recenti massimi. Ancora in calo la sterlina, scende anche l'euro. Tiene banco in Borsa la maxi-fusione tra i due gruppi dell'auto di Chiara Di Cristofaro

Gli indici europei si muovono in ordine sparso, incerti sulla strada da prendere dopo i massimi raggiunti due giorni fa. La migliore è Piazza Affari che si mantiene ancora in rialzo anche se sotto i massimi mentre sul fronte societario, tiene banco la notizia del via libera di Fca e Psa all'accordo della fusione, con i titoli entrambi in rialzo. Negli Usa, oggi la Camera probabilmente approverà i due articoli di legge per l’impeachment di Trump, «anche se il Presidente sembra, almeno per il momento, protetto dal Senato (a maggioranza repubblicana)», sottolineano gli analisti di Mps Capital Services. Nel frattempo Trump è tornato a chiedere alla Fed di essere più accomodante tagliando i tassi e lanciando il Qe.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib

Attenzione ai dati macro, Ifo migliore delle attese

Attenzione ai dati macro, a partire dall'indice Ifo tedesco, che misura la fiducia delle imprese, a dicembre è salito a 96,3 punti dai 95,1 del mese precedente, oltre le attese che lo stimavano a 95,5. Un segnale positivo per l'industria manifatturiera tedesca, dopo la recente debolezza. «L’economia globale potrebbe ri-accelerare grazie agli stimoli monetari e a un rapporto Stati-Uniti Cina meno conflittuale», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. Per il prossimo anno «le elezioni presidenziali americane potrebbero generare volatilità» sui mercati. «Nel prossimo anno - aggiunge - potremmo assistere ad una rotazione nella leadership di mercato dai titoli di qualità e difensivi, spesso con valutazioni elevate e prospettive di crescita modeste, a titoli di settori più ciclici soprattutto se la congiuntura sarà in miglioramento».

Piatta Fca a Milano, va meglio Psa a Parigi dopo annuncio fusione

Sull'azionario milanese, riflettori puntati su Fiat Chrysler Automobiles che dopo un avvio con slancio è tornata sui livelli della vigilia, dopo l'accordo per la fusione con Peugeot. L'accordo darà vita a un gruppo da 8,7 milioni di auto l’anno e ricavi da 170 miliardi di euro. Ai soci Fca cedole per 6,6 mld. L'accordo vincolante prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business per creare il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato. Il closing è previsto in 12-15 mesi.

Sterlina ancora sotto pressione, si teme la hard Brexit

Sul mercato valutario sotto i riflettori la sterlina, ancora in calo, dopo i forti ribassi di ieri dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson ha chiuso la porta a un’eventuale estensione del periodo di transizione oltre la scadenza di dicembre 2020. Il periodo di transizione scatterebbe ufficialmente dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea il 31 gennaio e dovrebbe essere impiegato dalle parti per negoziare con più calma le relazioni commerciali tra l’Ue e il Regno Unito. Se non ci dovesse essere un accordo entro la scadenza si procederebbe al divorzio secondo le regole prevista dal Wto. Il che significherebbe dazi, controlli alle frontiere, quote... Insomma sarebbe la materializzazione del rischio Hard Brexit e questo spiega la reazione negativa della sterlina.

