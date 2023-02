Tensioni Usa-Russia frenano le Borse europee e Wall Street

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bilancio in rosso per le Borse europee, quando anche Wall Street, rimasta chiusa la vigilia per festività, si muove in ribasso. Gli indici del Vecchio Continente sono partiti deboli e hanno ampliato le perdite a metà mattina, risentendo della pubblicazione dei dati Pmi sull'attività manifatturiera europea, che a febbraio si è contratta. È però migliorato il comparto dei servizi. Intanto gli investitori sono attenti anche alle evoluzioni della situazione geopolitica, dopo la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Ucraina. Il timore è che si vada verso un'escalation del conflitto, complice il fatto che il presidente russo, Vladimir Putin, ha ribadito la volontà di continuare le operazioni per raggiungere gli obiettivi dell'invasione. In più Putin, parlando alla nazione, ha anche annunciato che la Russia ha deciso di sospendere la partecipazione all'accordo New Start sulla riduzione delle armi nucleari siglato con gli Stati Uniti nel 2010. Sullo sfondo rimane inoltre il rebus sulle future mosse delle banche centrali. Domani saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve, dai quali i i mercati sperano di carpire indicazioni sulla condotta futura di politica monetaria. Milano, dopo un avvio sotto tono, è arrivata a cedere oltre l'1,5%, per poi assestarsi in calo di circa mezzo punto percentuale. Lo spread è in area 190 punti e il rendimento dei titoli di stato a 10 anni al 4,39%.

Wall Street in calo, occhi a Fed e trimestrali

Wall Street si muove in ribasso nella prima seduta di contrattazioni di una nuova settimana di scambi particolarmente incerta per le crescenti preoccupazioni sui tassi di interesse. Sebbene l'inflazione sia scesa dal suo picco, rimane ancora elevata e con tasso di disoccupazione al minimo di 53 anni e le vendite al dettaglio in crescita sostenuta, gli investitori si aspettano che la Fed continui ad aumentare i tassi di interesse e poi li mantenga elevati più a lungo del previsto.Sui mercati di oggi, incidono i risultati trimestrali delle grandi catene di rivenditori, ma soprattutto le tensioni geopolitiche tra Mosca e Washington.

Indici Pmi sopra le attese negli Usa, bene i servizi in Ue

L'attività manifatturiera europea è peggiorata nel ,mese di febbraio. L'indice Pmi manifatturiero flash è calato a 48,5 da 48,8 in gennaio. Tuttavia l'indice della produzione manifatturiera, osserva S&P Global, è risalito a 50,4 punti da 48,9 in gennaio, al massimo da nove mesi Anche l'indice composito è migliorato a 52,3 punti (50,3), beneficiando dell'andamento dei servizi (53 da 50,8). Negli Stati Uniti, il Pmi servizi è tornato sopra i 50 punti (a 50,5 da 46,8 di gennaio), facendo meglio delle stime. Superiore alle attese, anche se sotto la soglia che indica una crescita dell'attività, il Pmi manifatturiero, salito a febbraio a 47,8 punti, dai 46,9 punti di gennaio.

Piazza Affari bene Leonardo, sbanda Campari

Tra i titoli del Ftse Mib si salvano dalle vendite quelli di Leonardo - Finmeccanica,società che rimane sotto la lente in un momento di possibile escalation della guerra in Ucraina. Del resto secondo quanto riferito di recente dalla stampa, l'Italia potrebbe fornire aerei all'Ucraina nell'ambito di una decisione a livello continentale. Dopo un avvio contrastato, hanno imboccato la strada del ribasso le banche, risentendo del monito di Deutsche Bank sulla sostenibilità della crescita legata ai margini di interesse. L'istituto, inoltre, ha consigliato di vendere le azioni di Mediobanca visto Piazzetta Cuccia «ha poco spazio per accelerare nei prossimi anni, sia considerando il margine di interesse (Mediobanca non ha la stessa sensibilità all'aumento dei tassi delle banche commerciali) che le commissioni (che hanno beneficiato di volumi record nell'investment banking)». Mediobanca, inoltre, «quota a premio rispetto alla media delle banche italiane», mentre la quota Delfin, appena sotto il 20%, «potrebbe frenare il titolo in futuro, dato che non facilita opzioni di M&A».Come se non bastasse, sempre sul fronte delle banche, ha destato preoccupazione anche il colosso Hsbc, che pur annunciando risultati 2022 in netto rialzo e un possibile dividendo straordinario, ha presentato una guidance 2023 giudicata «prudente», facendo pensare agli investitori che l'effetto tassi possa aver già raggiunto il picco. A Londra, comunque, le azioni, dopo una sbandata del -2%, salgono del 3%. Sono deboli anche le Telecom Italia, le Saipem. e le Nexii. Davide Campari ha accusato una brusca sbandata di dopo la pubblicazione dei conti 2022, nonostante l'utile netto sia salito a 33 milioni (+16,9%), a fronte di vendite nette per 2,69 miliardi, in crescita del 24,2% su base annua. Nel resto del listino Unidata accusa un tonfo quasi del 10%, dopo che è andato a buon fine il collocamento del 12,4% del capitale.

Euro sotto 1,07 dollari, gas rimane sotto 50 euro

Sul mercato valutario, l'euro passa di mano a 1,0649 dollari da 1,0686 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 143,48 yen (da 143,29), mentre il rapporto dollaro/yen è a 134,73 (134,09). In lieve calo il prezzo del petrolio, con il future aprile sul Wti in discesa dello 0,22% a 77,31 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent perde lo 0,26% a 83,85 dollari. In discesa del 2,4% a 48,7 euro per megawattora il prezzo del gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam.