Borse asiatiche in calo. I future indicano un’apertura in Europa al ribasso

Le Borse asiatiche sono in calo. I future sui principali listini europei e su Wall Street indicano una probabile apertura al ribasso. In generale le contrattazioni di oggi riprendono dalle valutazioni vicine ai massimi storici di molti indici. Tra i più importanti in area inesplorata figurano i principali indici di Wall Street e il Dax 30 di Francoforte. Resta una fase delicata perché non è così scontato che l’arrivo di buone notizie macro si riverberi automaticamente nella prosecuzione del trend rialzista. Anzi, può accadere il contrario dato che buone notizie macro potrebbero indurre gli investitori a credere che le banche centrali possano prima del previsto avviare un programma di riduzione degli incredibili stimoli monetari finora stanziati per arginare gli effetti pandemici.

In questa direzione non hanno entusiasmato Wall Street gli ultimi dati macro, esibiti il 21 gennaio, che difatti hanno battuto le stime degli analisti. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 0,9 milioni da 0,92 milioni (meglio del consensus che si aspettava 0,93 milioni). Migliori delle attese anche le indicazioni arrivate alla stessa ora dal settore residenziale, le nuove costruzioni abitative sono salite in dicembre del 5,8% a 1,7 milioni di unità, il consensus si aspettava 1,56 milioni. Battute anche le previsioni sul rilascio di permessi edilizi. Lo stesso vale per l'indice manifatturiero della Fed di Philadelfia.

Il calendario economico di oggi, venerdì 22 gennaio, prevede tra i dati più rilevanti il dato sull’aggiornamento delle vendite di case esistenti negli Usa. In Europa molta attenzione alle stime flash dell’indicatore Pmi, spesso considerato un importante anticipatore del ciclo economico.

Fari puntati anche sullo spread BTp-Bund, salito nelle ultime ore oltre i 110 punti (per via anche del rialzo dei rendimenti del decennale italiano allo 0,7%) soprattutto dopo che dal comunicato reso noto ieri dalla Bce è emerso l’intenzione di alcuni “falchi” del consiglio direttivo di non dover necessariamente utilizzare tutta la capienza del piano di acquisti pandemico (Pepp), qualora non dovesse essere necessaria. Parole che hanno leggermente innervosito gli investitori del mercato obbligazionario.