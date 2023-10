Borse, Europa pesante con corsa ai rendimenti e rischi Medio Oriente

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee iniziano l'ultima seduta della settimana così come hanno chiuso la precedente, ovvero in calo. Scendono dunque il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte e il FT-SE 100 di Londra. Va peggio il FTSE MIB di Milano, che attende in serata il giudizio di S&P sul rating italiano.

I timori di una possibile escalation del conflitto tra Israele e Hamas in Medio Oriente e la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato continuano a consigliare prudenza agli investitori, che alleggeriscono le posizioni sull'azionario. All'indomani del discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, il mercato dà ormai per certo (98,5% di probabilità in base ai future sui Fed Funds) che la Fed lasci i tassi di interesse invariati a novembre e cresce la convinzione (75%) che faccia lo stesso a dicembre. Powell tuttavia ha rimarcato che l'inflazione resta troppo alta e che se i dati lo renderanno necessario non sono da escludere nuovi rialzi in futuro. Borse asiatiche in generale in calo, mentre la volatilità ha attanagliato i mercati globali a causa dell’escalation delle tensioni in Medio Oriente, spingendo il petrolio e l’oro a ulteriori progressi.

Euro stabile, salgono il petrolio e i prezzi del gas naturale

Sul fronte dei cambi, l'euro e' indicato a 1,0565 dollari da 1,0574 ieri in chiusura. La moneta unica vale anche 158,41 yen (da 158,50), mentre il rapporto dollaro/yen è a 149,92 (da 149,90). Torna a salire il prezzo del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente: il future dicembre sul Wti sale dell'1,13% a 89,37 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent prende l'1% a 93,3 dollari. In rialzo anche il gas naturale ad Amsterdam: il future novembre è in progresso del 3,5% a 51,9 euro al megawattora.

Loading...

Borse asiatiche deboli

Sono deboli intanto le Borse asiatiche, dopo che nella notte i rendimenti sui Treasury Usa decennali hanno toccato quota 5%, prima di assestarsi al 4,9456%. L'indice Msci della regione al di fuori del Giappone cede lo 0,4% (-2,6% nella settimana) dopo aver toccato il livello minimo da undici mesi. Tokyo, da parte sua, ha perso lo 0,54% dopo l'intervento della Banca del Giappone sul mercato dei titoli di Stato quando i rendimenti sul Jgb decennale hanno toccato i massimi da dieci anni.

Banca centrale Cina mantiene tassi sui prestiti invariati

Banca centrale della Cina ha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti, come previsto dopo che aveva confermato invariati i tassi ufficiali all’inizio di questo mese. Il tasso primario sui prestiti a un anno è stato mantenuto al 3,45% e quello a cinque anni al 4,2%, ha dichiarato la Banca popolare cinese. La mossa è stata anticipata dopo che la PBOC ha mantenuto stabile il tasso di interesse sui prestiti a medio termine e ha iniettato più liquidità nel mercato attraverso lo strumento politico chiave per far fronte alle carenze di finanziamenti. Molti economisti ritengono che la necessità di Pechino di erogare stimoli si stia attenuando dopo che ha registrato una crescita migliore del previsto nel terzo trimestre, il che potrebbe metterla sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di crescita del 5% fissato per quest’anno.

BoJ interviene su titoli di stato per la quinta volta in un mese

La Banca del Giappone è intervenuta nel mercato dei titoli di stato giapponesi (JGB) per la quinta volta questo mese, dopo che il rendimento a 10 anni è salito a un nuovo massimo decennale, costringendo la BOJ a combattere contro le forze di mercato in mezzo all’impennata dei rendimenti statunitensi.Il rendimento del JGB di riferimento è salito allo 0,845% proprio all’inizio della giornata di negoziazione, il suo massimo da luglio 2013, dopo aver rivisitato i massimi anche il giorno precedente. Sempre in Giappone, l’inflazione è scesa sotto il 3% per la prima volta in un anno, a fronte degli incentivi del governo volti ad arginare il rialzo dei costi del carburante. In settembre l’indice dei prezzi al consumo si è assestato al 2,8%, dal 3,1% di agosto, comunque superando per il 18° mese consecutivo l’obiettivo del 2% della Banca centrale (BoJ).