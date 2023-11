Borse, Europa fiacca aspetta Lagarde. A Milano bene Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo una serie di sedute positive, innescata dal rallentamento superiore alle stime dell'inflazione americana, le Borse europee vanno verso un avvio cauto, con gli investitori che tengono d'occhio eventuali segnali di un graduale raffreddamento dell'economia (in arrivo una carrellata di indicatori macro sulle due sponde dell'Atlantico, in Usa in particolare i numeri sul lavoro e sui prezzi all'importazione). Tuttavia, secondo alcuni osservatori, è opportuno non farsi prendere da un eccessivo ottimismo, perché la Federal Reserve potrebbe non avere fretta di tagliare i tassi a breve termine, anche se ulteriori rialzi sembrano fuori discussione. Indicazioni sulla traiettoria che seguirà la Bce potranno invece arrivare oggi con gli interventi della presidente Christine Lagarde e del vicepresidente Luis de Guindos.

Nel frattempo, mentre il Medio Oriente resta osservato speciale, il sentiment dei mercati non trae beneficio dall'incontro tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping , che si è concluso con risultati modesti: con le relazioni tra Stati Uniti e Cina ai minimi termini, i due leader hanno concordato di riprendere le comunicazioni tra i rispettivi eserciti, di cooperare per bloccare la produzione di fentanyl e di avviare un dialogo sui rischi dell'intelligenza artificiale. L'ottimismo sull'incontro è sembrato svanire dopo che Biden, pressato da un giornalista sulla sua fiducia in Xi, ha affermato di credere nella fiducia ma ha ammesso che il leader cinese è un dittatore. «In un certo senso è un dittatore», ha detto Biden.

In calo il prezzo del petrolio, euro sopra 1,08

Petrolio in ribasso, dopo l'aumento delle scorte americane di energia: i future del Wti dicembre perdono lo 0,61% a 76,19 dollari al barile, quelli del Brent gennaio lo 0,5% a 80,78 dollari. Poco mossi i prezzi del gas naturale scambiato ad Amsterdam: i future dicembre, dopo avere segnato una prima posizione a 47 euro al megawattora, salgono dello 0,13% a 47,1 euro. La moneta unica si rafforza e torna sopra 1,08 dollari, passando di mano a 1,0835 (da 1,0724 alla chiusura precedente). L'euro unica vale anche 164,033 yen (da 162,67) e il cross dollaro/yen è a 151,386 (da 150,63).

Tokyo chiude in ribasso (-0,28%) dopo il rally di ieri

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto, dopo il maggior guadagno giornaliero in oltre anno, registrato ieri. L’indice di riferimento Nikkei segna una variazione negativa dello 0,28% a quota 33.424,41, e una flessione di 95 punti. Sul mercato valutario non si arresta la fase di indebolimento lo yen sul dollaro, a 151,30, e sull’euro ai minimi in 15 anni, poco sopra a un livello di 164.

L’Hang Seng di Hong Kong ha perso l’1,2% a 17.850,33 e l’indice Shanghai Composite è sceso dello 0,5% a 3.056,09. Il Kospi di Seoul è sceso dello 0,1% a 2.486,33. In Australia, l’indice S&P/ASX 200 è crollato dello 0,8% a 7.051,20. Le azioni sono aumentate in India, ma sono scese a Bangkok.