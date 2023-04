Borse Ue in rialzo, Milano la migliore. Focus su economia globale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo un avvio cauto, le principali Borse europee hanno imboccato la via dei rialzi, all'indomani di una chiusura contrastata per Wall Street alla vigilia (in calo S&P500 e Nasdaq, in rialzo il Dow Jones) e aspettando la pubblicazione di nuovi dati macroeconomici. Sono così in aumento il FTSE MIB di Milano, maglia rosa in Europa, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra.

L'attenzione degli investitori è rivolta soprattutto agli Stati Uniti, per capire lo stato dell'economia del Paese. I dati pubblicati mercoledì sul mercato del lavoro americano sono stati deludenti e gli investitori aspettano ulteriori indicazioni per valutare lo stato dell'economia: è la volta delle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e venerdì arriverà il rapporto di marzo del dipartimento del Lavoro. La situazione potrebbe portare la Federal Reserve a non aumentare i tassi di interesse nella prossima riunione, lasciando il costo del denaro al 4,75%-5%. Intanto, dalla Germania è arrivata la produzione industriale che, a febbraio, ha segnato un +0,6% su mese e +2% su anno.

Berlino: tener fuori banche tedesche da riforma Ue su crisi

La Germania ha chiesto di tener fuori dalla riforma sulla gestione delle crisi e dei depositi e di non aumentarne i requisiti di capitale o di liquidità le reti bancarie con uno 'schema di protezione istituzionale', come nel caso delle casse di risparmio e delle banche di credito cooperativo tedesche, la grandissima maggioranza delle banche in Germania (escludendo Deutsche Bank e Commerzbank). Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, secondo quanto si apprende, ha scritto una lettera alla Commissione europea e all'Eurogruppo chiedendo di rispettare il "chiaro accordo" in tal senso fatto nella riunione dei ministri delle Finanze l'Eurogruppo a giugno 2022 e ha chiesto espressamente un "carve out", uno "scorporo", di questo gruppo di istituti dalla riforma. La Commissione presenterà la revisione delle regole per la gestione delle crisi delle banche il 18 aprile. Il passaggio della dichiarazione nell'Eurogruppo del giugno 2022 sullo strumento di gestione delle crisi e dei depositi (Cmdi) indicava in realtà solo una volontà di rafforzarlo "preservando un quadro funzionante per i sistemi di protezione istituzionale per attuare misure preventive".

In luce Bper, focus su Leonardo e Pirelli

Per quanto riguarda i titoli, a Milano tra i titoli in evidenza Banca Pop Er, che si muove in testa al segmento principale. Tra i bancari bene anche Unicredit, con Finecobank. Gli acquisti stanno premiando anche Leonardo - Finmeccanica , dopo avere siglato con Siemens digital industries un memorandum of understanding che ha come obiettivo rendere le infrastrutture industriali digitali sempre più sicure, e Pirelli & C che recupera terreno.

Oro in calo, ma record restano in vista

Dopo il rialzo della vigilia, con punte sopra 2.040 dollari, il prezzo dell'oro questa mattina si è attestato a 2.013,5 dollari l'oncia, con il record di agosto 2020 a 2.075 dollari che appare sempre a portata.

Spread poco mosso in area 185 punti

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco è indicato a 185 punti base, rispetto ai 184 punti della chiusura precedente. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta al 4,05% rispetto al 4,01% del riferimento precedente.