Piazza Affari svetta dopo mandato a Conte. Spread sotto 170 e nuovi minimi per i BTp Indici europei tutti in rialzo ma Milano è la migliore. L'ex premier ha accettato con riserva il mandato esplorativo del Quirinale per la formazione di un nuovo esecutivo. Dopo i minimi storici di ieri ancora acquisti sui BTp e rendimenti sotto l'1% anche per i titoli assegnati oggi in asta di Chiara Di Cristofaro

(Ansa)

3' di lettura

Borse europee positive con Milano che svetta fino a +2 % con le banche e gli industriali dopo che Giuseppe Conte ha accettato con riserve il mandato esplorativo per la formazione del nuovo Governo. Ancora in calo i rendimenti del BTp decennale e lo spread dopo i minimi di ieri. In rialzo anche tutte le altre piazze finanziarie , con l'ottimismo che torna sul fronte del commercio dopo gli ultimi commenti arrivati dalla Cina sui negoziati con gli Usa.

Ancora acquisti sui titoli di Stato italiani, con il rendimento del BTp decennale che ha aggiornato stamattina il minimo storico intraday allo 0,97%. Già ieri il mercato ha premiato con decisione i titoli di Stato italiani con i rendimenti del BTp scesi al loro minimo storico (intraday a 0,976%) chiudendo a 1,05%. In questo clima, è sceso sotto l'1% anche il rendimento dei decennali in asta offerti dal Tesoro allo 0,96%, un nuovo minimo storico in asta (il record era il rendimento all'1,14% di tre anni fa). La domanda del mercato è stata pari a un controvalore di 5,26 miliardi con un rapporto di copertura di 1,32 volte rispetto all'importo assegnato di 4 miliardi. Tassi in netto calo anche per i BTp a cinque anni.

«La prospettiva di un governo filo-europeista e di legislatura è sicuramente molto positiva per i titoli di Stato italiani e per lo spread, che nell’ultimo anno era rimasto su livelli elevati quando invece quelli degli altri paesi europei periferici avevano continuato a contrarsi», commenta Luigi Nardella di Ceresio Investors. Tuttavia, va detto che i tassi europei sono tutti in forte discesa e restano da monitorare le prossime mosse della Bce. «Segnali di ripresa dell'economia o una delusione sulle misure della Bce - spiega Nardella - possono portare a una rapida inversione del trend. Quindi i BTp possono beneficiare di un’ulteriore riduzione dello spread, ma con il rischio importante di un rialzo generalizzato dei rendimenti».

Andamento dello spread Btp / Bund

Sull'azionario europeo gli acquisti sono generalizzati. Dopo una partenza con il freno tirato, tutte le Borse hanno accelerato il passo con Milano in testa. Aiutano il sentiment le dichiarazioni rasserenanti del ministro del Commercio cinese sul tema dei dazi e dei colloqui con gli Stati Uniti. Anche a Piazza Affari gli acquisti sono diffusi e sul listino principale non ci sono titoli in rosso. La migliore è Prysmian, premiata dagli analisti di Goldman Sachs che ha promosso il titolo a buy da neutral con un prezzo obiettivo a 22,5 euro da 17,5. Corrono anche Cnh Industriale Telecom Italia. Ben intonati i bancari che beneficiano del calo dello spread tra BTp e Bund, con Unicredit, Mediobanca,Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Ubi Banca che salgono tutti di oltre due punti percentuali. In coda al listino, piatta, Atlantia: secondo la stampa un elemento di confronto ancora aperto fra M5S e Partito Democratico sarebbe la concessione di Aspi.

In rialzo anche la Borsa di Londra, mentre l'ipotesi di una 'hard Brexit' si fa sempre più vicina, dopo la richiesta del premier britannico Boris Johnson alla Regina di sospendere le attività del Parlamento per un mese. La sterlina ieri ha subito un brusco scivolone mentre la Borsa è salita. La moneta britannica si conferma debole anche oggi sia contro euro che contro dollaro. Nonostante la mossa di ieri, secondo Luigi Nardella di Ceresio Investors «lo scenario base rimane quello di un accordo. Gli incontri del premier britannico con la Merkel e Macron nelle ultime settimane hanno mostrato un certo ammorbidimento delle posizioni da entrambe le parti sulla questione del confine con l’Irlanda, che sembra l’unico vero ostacolo». Sul resto del valutario, euro/dollaro poco mosso. Riguardo al biglietto verde, ieri il ministro del Tesoro, Mnuchin, ha dichiarato che, per il momento, il governo Usa non intende intervenire sul mercato per frenare l’apprezzamento del dollaro.