Borse Ue a passo lento, a Milano rally Iveco dopo i conti sopra le stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - All'indomani di una seduta positiva, le Borse europee viaggiano in calo dopo la chiusura debole di Wall Street e la netta flessione della Borsa di Hong Kong (-1,9%): il sollievo dell'ultima seduta sembra essere stato temporaneo e gli investitori, oltre che sulle trimestrali, tornano a concentrarsi sul tema dei tassi di interesse americani in vista dei dati sull'inflazione al consumo della prossima settimana. Ad alimentare la preoccupazione anche l'andamento della curva dei rendimenti statunitensi con lo spread tra il rendimento del titolo a due anni e quello a 10 anni che è ai massimi da circa 40 anni, uno scenario che preannuncia una frenata dell'economia americana.

Gli indici azionari cedono almeno mezzo punto percentuale mentre quello sul FTSE MIB di Piazza Affari limita i ribassi. Più penalizzato il DAX 40 di Francoforte: tonfo per Adidas che ha stimato possibili perdite operative fino a 700 milioni nel 2023 nello scenario peggiore relativo alle conseguenze della rottura del contratto di partnership con il rapper Kanye West. Deboli anche il FT-SE 100 di Londra, il CAC 40 di Parigi, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

Rally Iveco dopo i conti, focus Enel e Unipol

A Piazza Affari focus sulla reazione ai conti 2022 di Enel, Iveco Group e Unipol. In particolare, i conti 2022 e la guidance 2023 sopra le attese spingono Iveco Group in vetta al Ftse Mib, con un massimo toccato a 8,66 euro. Il titolo inizialmente non è riuscito ad aprire e poi, appena avviate le contrattazioni in deciso progresso ha, subito uno stop in volatilità a +8,99%: la società ha comunicato di aver chiuso il 2022 con un utile netto in crescita a 159 milioni di euro, un utile netto adjusted di 225 milioni, con un eps diluito adjusted di 0,78 euro. Bene anche Leonardo - Finmeccanica e alcune banche come Banca Pop Er e Banco Bpm. In discesa Banca Generali e Mediobanca all'indomani dei conti.



Spread in rialzo a 185 punti, rendimento decennale al 4,2%

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scadenza tedesco si muove a 185 punti base dai 182 punti base registrati al closing di giovedì. Risale, dopo la forte flessione precedente, il rendimento del BTp decennale benchmark indicato al 4,20% dal 4,13% dell'ultimo riferimento della vigilia.

Yen in recupero, euro/dollaro stabile

Sul mercato valutario da segnalare il recupero dello yen nei confronti del dollaro (130,98 yen per un dollaro e 140,96 yen per un euro) dopo le indiscrezioni della stampa giapponese secondo cui il vicegovernatore della Bank of Japan avrebbe rifiutato essere il successore di Kuroda a fine mandato: l'incarico dovrebbe essere assegnato a Kazuo Ueda. Euro/dollaro stabile a 1,0729.

Petrolio poco mosso, gas i rialzo

Petrolio stabile a 84,48 dollari al barile nella consegna aprile del Brent e a 77,97 dollari al barile nel Wti marzo. In leggero rialzo il gas a 53,5 euro al megawattora.