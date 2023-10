Borse in rosso, pesa caos Congresso. Spread a 198, rendimento Btp sopra 5% a top da 2012

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - E' ancora il rosso il colore prevalente sugli indici azionari europei reduci da due sedute consecutive di flessione, che hanno riportato il FTSE MIB ai minimi da tre mesi e l'Eurostoxx50 ai livelli di marzo, a causa delle tensioni sul mercato obbligazionario a cui si aggiunge il caos al Congresso statunitense, con la sfiducia dello speaker della Camera Kevin McCarthy finito nel mirino di alcuni deputati repubblicani in un momento cruciale come quello del dibattito sul bilancio federale. La legge di bilancio americana, infatti, deve essere approvata entro il 17 novembre ma ora, con l'attuale vuoto di potere alla Camera, anche quel termine è a rischio.

Così si attestano in ribasso il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. Anche i listini asiatici sono sotto pressione: Tokyo ha ceduto oltre due punti percentuali e Hong Kong arretra dell'1% circa.

La prospettiva di tassi di interesse elevati per "molto tempo", come ribadito tra gli altri dal numero uno della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, sta facendo accelerare le vendite sui mercati obbligazionari soprattutto sulle scadenze più lunghe anche perché gli operatori hanno davanti un periodo di abbondanti emissioni di titoli, osservano gli analisti di Unicredit. A questi fattori che in Europa stanno spingendo il rendimento del BTp a 10 anni sopra il 5% (il 30 anni rende quasi il 5,5%) e il Bund al 3% (3,22% il trentennale). Gli operatori guarderanno l'Ism servizi e al dato sull'occupazione nel settore privato sul fronte del calendario macroeconomico americano e, in Europa, alle parole della presidente della Bce Christine Lagarde.

Spread verso quota 200 punti, decennale a top da 2012

Lo spread tra i BTp e i Bund viaggia a 198 punti rispetto ai 196 punti della vigilia ma in evidenza sul secondario telematico Mts c'è il balzo in avanti dei rendimenti che colpisce tutto l'obbligazionario sovrano. Il decennale italiano benchmark tocca il 5,01%, massimo dal 2012 ma anche il Bund raggiunge il 3% per la prima volta dalla metà del 2011. Volano anche i rendimenti dei T-Bond Usa con il trentennale che pochi minuti fa ha raggiunto il 5% per la prima volta dal 2007. La prospettiva di un ulteriore rialzo dei tassi Usa entro la fine dell'anno, rafforzata da alcune dichiarazioni dei banchieri della Fed martedì, sta spingendo i rendimenti dell'obbligazionario. In Europa «una domanda chiave per le prossime settimane è quanto la Banca Centrale Europea sia a suo agio con la velocità dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento», scrivono in una nota gli analisti di Citi. Il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) dopo i primi scambi registra un differenziale di rendimento di 197 punti base con i Bund di pari durata mentre il rendimento torna al 4,97 per cento.

A Milano pressione sugli industriali, denaro sulle utility

A Piazza Affari denaro sui titoli difensivi come le utility, giù i titoli industriali come Prysmian, Stellantis e Leonardo - Finmeccanica che sono arrivati a cedere oltre 2 punti. Nexi prosegue in ribasso e aggiorna i minimi storici.



Euro resta in area 1,04 dollari. Giù petrolio, sale gas naturale

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro resta ai minimi da dicembre in area 1,045 (1,0459 in linea con quanto segnato alla vigilia alla chiusura dei mercati continentali). Euro/yen a 156,06 e dollaro/yen a 149,19. Petrolio in calo di oltre mezzo punto percentuale: il Brent dicembre arretra a 90,30 dollari al barile, il Wti novembre a 88,65 dollari al barile. Gas naturale in rialzo del 2% a 37,8 euro al megawattora.