Borse in calo, si attende dato sull’inflazione Usa. A Milano corre Poste

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si muovono deboli le Borse europee, in attesa del rapporto chiave sull'inflazione americana. Gli investitori, sempre in attesa dei risultati definitivi delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, sono tornati a concentrarsi sull'andamento dell'economia e aspettano di capire quale sia l'andamento dei prezzi negli Usa e, di conseguenza, di quanto la Fed deciderà di alzare i tassi d'interesse. A dicembre la banca centrale americana potrebbe alzare i tassi di 75 punti base (sarebbe la quinta volta di fila) o di "soli” 50 punti base. L'inflazione negli Usa a settembre è arrivata all'8,2%, le attese sono per un dato in lieve calo al 7,9%.



L’inflazione americana tiene banco

Il dato sull’inflazione è insomma l’evento clou della giornata. Da qui al 14 dicembre, quando la Fed si riunirà di nuovo per decidere di quanto alzare i tassi d’interesse, sono in calendario ben due dati sull’inflazione: quello di oggi e quello del 13 dicembre, il giorno prima della Fed. Dato che la politica monetaria è diventata restrittiva proprio per combattere l’inflazione che a settembre negli Usa è arrivata all’8,2%, questi due dati saranno fondamentali per capire quanta amara medicina la banca centrale Usa dovrà ancora somministrare all’economia.

Loading...

Le attese per oggi sono di un lieve calo su base annua, al 7,9% dall’8,2%. L’inflazione core (depurata cioè dalle componenti più volatili come energia e alimentari) dovrebbe attestarsi sul 6,5%. Queste, almeno, sono le attese. Ma il mercato teme sorprese, come già accaduto più volte. Per questo mercoledì è rimasto debole e in calo per tutto il giorno. Se le attese fossero rispettate, l’inflazione uscirebbe sempre elevata ma comunque un po’ in calo. Sarebbe sufficiente per frenare la Fed? Oppure no? Questa è la domanda che - probabilmente - non troverà risposta neppure oggi.

A Piazza Affari trimestrali in focus

Prosegue intanto a Milano la serie delle trimestrali: ieri ha dato i numeri Telecom Italia a Borsa chiusa e al momento non ci sono novità sul tema rete, Poste Italiane ha appena diffuso i numeri oltre le attese mentre Generali ha chiuso i 9 mesi con un utile stabile a 2,23 mld. Per Snam Rete Gas, ricavi in crescita del 10% e guidance confermata.

Tokyo chiude a -0,98%, pesano voto Usa e attesa dati

La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo, come Wall Street, dopo le elezioni del Congresso Usa ancora incerte e in attesa dei dati sull'inflazione Usa di ottobre. L'indice Nikkei ha perso lo 0,98% a 27.446,10 punti e l'indice Topix è sceso dello 0,66% a 1.936,66 punti. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in forte ribasso, appesantita da risultati aziendali deludenti, una debacle nel mondo delle criptovalute, le elezioni di medio termine e l'attesa per i dati sui prezzi al consumo, che potrebbero spingere la Fed a inasprire la politica monetaria.