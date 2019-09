L'Europa snobba cali Asia, a Piazza Affari bene Prysmian I listini continentali confermano i rialzi di ieri nonostante l'andamento negativo delle Borse asiatiche di Paolo Paronetto

2' di lettura

Le Borse europee confermano, pur con cautela, il trend positivo di ieri, snobbando le preoccupazioni per la crescita economica globale e per la situazione politica americana che ieri hanno penalizzato Wall Street e nella notte le Borse asiatiche. Sale così anche il FTSE MIB milanese, guidato da Prysmian, Ferrari e Moncler.

Sui listini orientali, infatti, gli investitori hanno venduto azioni a causa dell’incertezza che domina sui mercati. La prima preoccupazione è per il rallentamento economico globale. Alcuni analisti considerano che il dato (pubblicato ieri) di rialzo del 2% del Pil Usa, nel secondo trimestre, sia la dimostrazione proprio di questa possibile frenata. Inoltre c’è la preoccupazione rispetto alla richiesta di Impeachment contro il presidente Usa Donald Trump. A dire il vero Ubs ha sottolineato come, nella storia, i vari procedimenti di “messa in stato d’accusa” degli inquilini della Casa Bianca abbiano avuto uno scarso impatto sui listini. Ma tant’è gli operatori sembrano “sfruttare”la notizia per alleggerire le posizioni.





A ben vedere sarebbe più importante guardare al dissenso sempre più forte all’interno della Banca centrale europea rispetto alla strategia ultra-espansiva impostata dal Presidente uscente Mario Draghi. Nell’ipotesi in cui il nuovo Eurogovernatore Christine Lagarde non seguisse (o non potesse seguire) l’impostazione del suo predecessore gli effetti sui mercati sarebbero importanti.



Oggi sono attesi diversi indicatori economici in Europa che daranno il polso della congiuntura nel Vecchio continente. In Italia, poi, focus sulle aste. Il Tesoro colloca il nuovo Btp a cinque anni, il Btp decennale 2030 e il CctEu per un importo fino a 7,5 miliardi

