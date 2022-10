Borse, Europa guardinga in attesa del dato sul lavoro Usa. Giù il prezzo del gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee non fanno azzardi in una giornata che avrà come spartiacque la pubblicazione del rapporto mensile di settembre sul lavoro Usa, con gli analisti che si attendono 260mila nuovi posti creati e di un tasso di disoccupazione stabile al 3,7%. Si tratta di un dato-chiave per immaginare le prossime mosse della Fed sul fronte dei tassi per frenare l’inflazione record. Alla vigilia Wall Street ha chiuso in “rosso” l'ultima sessione e anche gli indici dei listini asiatici sono rivolti verso il basso (-0,7% la Borsa di Tokyo in chiusura). Nel Vecchio Continente a Milano il FTSE MIB non si allontana dalla parità così come gli indici principali a Francoforte (DAX 30), Parigi (CAC 40), Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35). Il bilancio della settimana è fino a questo momento è in realtà positivo, anche se dopo le prime due sedute di rimbalzo c'è stato un dietrofront dovuto ai dati sulla tenuta dell'economia Usa e alle indicazioni dei rappresentanti della Fed sulla volontà di proseguire la stretta monetaria.



Germania: dato industria -0,8%, vendite dettaglio -1,3%

La produzione industriale tedesca è scesa dello 0,8% su mese ad agosto ma dello 0,1% al netto di energia e costruzioni, mentre su base tendenziale è salita del 2,1%, oltre le attese. Ad agosto, le vendite al dettaglio sono diminuite dell'1,3% in termini reali rispetto a luglio per l'indice corretto per il calendario e destagionalizzato e sono state inferiori del 4,3% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo i dati diffusi dall'Ufficio federale di statistica Destatis.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Euro scivola sotto 0,98 dollari, gas in netto calo

Sul mercato valutario, l'euro torna a scivolare sotto 0,98 dollari dopo aver recuperato oltre il 3% da fine settembre al biglietto verde americano. I prezzi del petrolio stabili a 94,54 dollari al barile per il Brent dicembre e a 88,46 dollari al barile per il Wti novembre, mentre il gas in calo di circa il 7% a 162 euro al megawattora mentre l'Europa è al lavoro su diverse soluzioni per limitarne il prezzo per arrivare a definire un accordo nel Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre.

BTp, rendimento 10 anni sale ancora

In lieve calo lo spread tra BTp e Bund in un contesto di moderato aumento dei rendimenti dei bond della Zona euro. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005494239) e il pari scadenza tedesco si attesta a 242 punti base dai 243 punti base della viglia. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark che segna 4,55% dal 4,51% dell'ultimo riferimento.



L’agenda macro del 7 ottobre

Per la macro, intanto, già archiviati i consumi delle famiglie in Giappone, i prezzi all'import, la produzione industriale e le vendite al dettaglio di Berlino, è atteso il dato del commercio in Italia. Dagli Stati Uniti attesi i dati sul mercato del lavoro: nuovi occupati non agricoli, tasso di disoccupazione, salari orari, mentre la Bce pubblica l'indagine mensile sulle aspettative dei consumatori nell'area euro.