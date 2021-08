Borse, Europa ancora in lieve rialzo. Milano punta al rally di Ferragosto

3' di lettura

Le Borse europee viaggiano poco sopra la parita' e puntano a consolidare il rally di Ferragosto. Alla chiusura sui nuovi record di ieri sera a Wall Street fa da contraltare l'andamento negativo dei listini asiatici, su cui pesano le preoccupazioni per la nuova stretta cinese sui Big Tech e per la diffusione della variante Delta.

A Milano, dopo avere chiuso in positivo le ultime sette sedute, l'FTSE MIB è in lieve rialzo, +0,2% per Francoforte mentre a Parigi il Cac (+0,3%) e' ormai a un passo dal record storico. Attesa, oggi, per alcuni dati Usa (prezzi all'import ed export e fiducia del Michigan) in attesa delle prossime mosse della Fed.A Milano ancora in evidenza Atlantia grazie al recupero del traffico, oltre alla galassia Agnelli con Stellantis ed Exor in rialzo di mezzo punto. Realizzi su Stmicroelectron e Prysmian che cedono circa mezzo punto percentuale.Sul mercato valutario, stabile il rapporto euro/dollaro stabile a 1,173 mentre l'euro/yen si attesta a 129,39 (da 129,48). Dollaro/yen a 110,28 (da 110,34). Brent in calo dello 0,5% a 70,9 dollari.

Ieri, va ricordato, Milano ha infilato il settimo rialzo giornaliero consecutivo (sempre ai massimi da settembre 2008) mentre Parigi si e' portato a un soffio dal record storico, che Francoforte continua invece ad aggiornare.Sullo sfondo, poi, c'e' sempre il grosso interrogativo sulle prossime mosse della Federal Reserve: anche ieri, alcuni membri dell'istituto si sono espressi a favore di un imminente inizio del 'tapering'.

Tokyo chiude in lieve ribasso

Seduta in lieve ribasso per la Borsa di Tokyo preoccupata per la nuova ondata di contagi Covid-19. L'indice chiude sotto quota 28mila punti spinto al ribasso in particolare dai titoli dei comparti energia e compagnie aeree. L'indice Nikkei dei 225 titoli guida termina a 27.977,15 punti, in ribasso dello 0,14 per cento. La principale piazza asiativa gia' in mattinata ha mostrato una mancanza di direzione, indecisa tra l'ottimismo espresso dai nuovi record a Wall Street e il pessimismo per il nuovo record di contagi Covid-19 nell'arcipelago. L'ondata di nuovi contagi, come si e' visto nelle due settimane dei giochi olimpici, non accenna a rallentare ed ha raggiunto oggi il record nazionale di 18.900 casi con solo il 36% della popolazione vaccinata, il tasso piu' basso di immunizzazione tra i paesi del G7. Tra i titoli, male la conglomerata Toshiba dopo i dati trimestrali diffusi alla vigilia. Questi ultimi hanno deluso sia per l'utile inferiore alle attese sia per la mancata revisione al rialzo della guidance per l'esercizio fiscale in corso. Inoltre sembra arenarsi l'ipotesi di un acquisto di Toshiba secondo quanto dichiarato dal presidente del gruppo in conferenza stampa. Nelle scorse settimane era girata voce di un possibile interesse da parte di CVC Capital Partners o di qualche altro grande fondo internazionale.

Avvio positivo per i Btp, spread a quota 100

Avvio vivace per il mercato secondario dei titoli di Stato scambiati sul Mts. Tutto il comparto dei sovrani e' in denaro e lo spread dei BTp con i Bund si conferma a quota 100 punti.

Dopo i primi scambi, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005436693) e il pari durata tedesco e' indicato a 100 punti, stesso livello del finale di

giovedi' (103 punti base a fine giornata mercoledi'). La domanda di titoli da parte del mercato fa salire i prezzi e riduce i rendimenti: i decennali italiani in avvio rendono lo

0,54% (0,55% ieri sera e 0,57% al closing di mercoledi').