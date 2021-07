Europa tutta in rialzo, Milano accelera e torna sopra quota 25mila. Occhi su Covid e ripresa

3' di lettura

In rialzo fin dall'apertura, dopo la chiusura positiva della vigilia, in scia a una Bce ancora molto accomodante, le Borse europee accelerano progressivamente il passo e a metà seduta si attestano sui massimi di giornata, portando a quattro la serie positiva dopo il tonfo di lunedì. L'attenzione resta comunque alta per le evoluzioni dei contagi, di nuovo in rialzo in vari Paesi e in vista dell'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, le possibili misure restrittive e l'uso del Green Pass (in Italia sono state varate le nuove regole, in vigore dal 6 agosto, che prevedono l'obbligo di esibirlo per entrare in una lunga fila di luoghi al chiuso).

Sostegno potrà arrivare anche da oltreoceano, dove i future di Wall Street salgono, all'indomani della terza chiusura di guadagni di fila e di una serie di trimestrali positive, a partire da quella di Twitter. Così si attestano tutti in aumento il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, nonostante il calo dell'indice Pmi manifatturiero, il DAX 30 di Francoforte, dopo il rialzo degli indici Pmi manifatturiero e servizi, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam.

A Piazza Affari bene industriali e petroliferi

Per quanto riguarda i titoli, in attesa che entri nel vivo la stagione delle trimestrali dei grandi gruppi italiani, quasi tutto il Ftse Mib è in rialzo. Tra le migliori gli energetici, reduci da sedute volatili insieme all'andamento del greggio, ma anche Leonardo - Finmeccanica, con il comparto industriale tra i migliori in Europa. Per altro, nel settore aerospazio e difesa, il gruppo francese dell'elettronica specializzata Thales corre a Parigi dopo avere alzato le stime sulle vendite 2021. Nuova seduta di rialzi anche per Azimut che dalla chiusura del 19 luglio a quella di ieri ha guadagnato il 4,3%, e per Stmicroelectron, con il settore dei semiconduttori che guarda all'americana Intel che ha riportato utili e fatturato superiori alle previsioni, ma ha in parte deluso sul fronte delle previsioni per il terzo trimestre. A passo rapido anche Exor, A2a e Atlantia.

Loading...

Petroliferi in rialzo, prospettive positive comparto

Seduta positiva per i titoli del comparto petrolifero, a partire da Tenaris, Eni e Saipem. Anche se i prezzi del greggio sono per il momento poco mossi, il Wti e il Brent rimangono saldamente sopra i 70 dollari al barile, dopo aver recuperato le perdite subite all'inizio della settimana, quando le preoccupazioni sulla diffusione della variante Delta hanno innescato un calo della propensione al rischio e spinto il Wti ai minimi in vari mesi. «La ragione principale del recupero potrebbe risiedere nella soluzione della disputa tra i Paesi Opec+, che ha cancellato la possibilità di una guerra dei prezzi all'interno del cartello e sta limitando il rischio al ribasso per il prezzo», spiegano gli analisti di ActivTrades. Anche Equita, che ha confermato le valutazioni di Eni (buy), Saipem (hold) e Tenaris (buy), parla di «fondamentali solidi» per il petrolio, con la domanda di greggio che dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro fine 2022.

Euro verso settimana in calo, dollaro seconda ottava positiva

Dopo un avvio di settimana in calo, sulla scia di una minore propensione al rischio, il dollaro recupera terreno e si avvia a chiudere la seconda ottava positiva di fila. L'euro, di contro, è in calo e si conferma sotto la soglia degli 1,18 dollari (passa di mano a 1,1766, contro gli 1,1775 della vigilia e in discesa dello 0,3% nella settimana). Dopo le decisioni della Bce, che ha confermato, come previsto, una politica monetaria ultra accomodante, i riflettori sono ora puntati sulla Federal Reserve, che si riunisce martedì e mercoledì prossimo: il timore è che possa stringere le maglie della propria strategia prima del previsto. "Il trend rialzista del Dollar Index (misura l'andamento del biglietto verde rispetto a un paniere di valute) mostra timidi segnali di stallo, ma la sua resilienza complessiva, indipendentemente dalla propensione al rischio e dal fatto che la Bce è passata a una posizione politica più strutturalmente dovish, suggerisce che i ritracciamenti saranno probabilmente limitati", commenta un analista.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Spread stabile, rendimento decennale allo 0,67%

Andamento poco mosso per lo spread tra BTp e Bund. In particolare il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari durata tedesco, che in apertura era salito a 109 punti base, è tornato a 106 punti, stesso valore del closing precedente. Il rendimento del BTp decennale benchmark sale leggermente allo 0,67% dallo 0,65%, della vigilia.