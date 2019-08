Borse sotto pressione per dazi Usa-Cina. Crolla lo yuan, caccia al Bund

Yuan ai minimi sul dollaro da 11 anni

Gli investitori vendono azioni sulla scia dei timori della guerra commerciale voluta da Washington contro Pechino. Rispetto a questo tema un segnale preoccupante arriva dal cambio dollaro-yuan. La moneta statunitense è salita sopra la soglia di 7 yuan. Il livello non ha un valore significativo dal punto di vista macroeconomico (anche se è il massimo toccato dal 2008) ma è molto rilevante sotto il profilo psicologico. Segnala che la Cina ha iniziato a reagire con forza nei confronti delle azioni del Presidente Usa Donald Trump.

La Banca centrale cinese ha, nei fatti lasciato deprezzare la valuta lanciando un segnale preciso: in una nota, la PBOC ha sottolineato che l'indebolimento è «dovuto agli effetti delle misure unilaterali e protezioniste» degli Stati Uniti e «all'attesa di dazi contro la Cina». Dopo che Trump ha annunciato nuovi dazi sull’import del Paese del Dragone (a partire dall'1 settembre), la svalutazione crea ulteriori problemi al commercio mondiale. Compreso quello delle aziende americane. Lo yuan debole, infatti, rende più conveniente acquistare prodotti “Made in China” mentre dà molto fastidio alle esportazioni verso il gigante asiatico. Va sottolineato, però, che le stesse imprese cinesi possono avere impatti negativi. Molte di esse sono indebitate in dollari e il rafforzamento di quest’ultimo crea loro diversi fastidi. Non solo. Una deflazione molto forte dello yuan farebbe nascere il rischio di un deflusso di capitali dal Paese. Una situazione che, viste le stesse continue proteste ad Hong Kong, potrebbe dare il via ad un “sell off” finanziario nel Far East.

Acquisti sulle valute rifugio: balzo dello yen

Sul mercato valutario, l'euro/dollaro scambia in area 1,11 ma è sulle monete-rifugio (come il franco svizzero e lo yen) e sul crollo dello yuan cinese che si concentra l'attenzione: lo yen è trattato a 106 per un dollaro e sotto 118 per un euro. La corsa della moneta giapponese ha contribuito alla caduta della Borsa di Tokyo. Il prezzo del petrolio scivola sotto 55 dollari al barile nella consegna settembre del Wti e a 61 dollari nel Brent ottobre.

BTp, spread resta sopra 200. Cala il rendimento del decennale

Poco mosso l'andamento dello spread, il differenziale di rendimento tra

il decennale benchmark italiano (Isin IT0005365165) e il pari durata tedesco. Lo spread in avvio dei mercati europei si attesta a 203 punti base, contro i 204 della chiusura di venerdì scorso, quando aveva chiuso in leggero progresso. Il rendimento del BTp italiano è in lieve calo all'1,5%, contro l'1,55% della chiusura di venerdì.

Gli appuntamenti di oggi

Oltre al proseguo nella pubblicazione dei dati semestrali (tra gli altri Ascopiave, Cairo Communication, FinecoBank, Interpump, Pininfarina, e Tinexta) da segnalare: in Italia la nota mensile sull’andamento dell’economia in luglio; in Germania e nell’Eurozona gli indici dei responsabili degli acquisti aziendali; negli Stati Uniti l’ Indice ISM non manifatturiero.