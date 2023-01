Borse, continua il rally di inizio anno. Corrono anche i BTp, gas sotto 70 euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Terza seduta consecutiva di buon rialzo per le Borse europee che puntano a un rally di inizio anno dopo i pesanti cali registrati nel 2022 favorite anche dai dati sul'inflazione in rallentamento. La migliore è Parigi (CAC 40), a Milano (FTSE MIB) si mettono in luce le banche, mentre scendono i petroliferi. Bene Francoforte (DAX 40), Londra (FT-SE 100), Madrid (IBEX 35) e Amsterdam (AEX) Positivi anche i future di Wall Street, con la Borsa americana che punta al riscatto dopo la falsa partenza di inizio anno.

Aiutano i dati sull'andamento dei prezzi: dopo la frenata di dicembre segnalata in Germania, anche dalla Francia arrivano la stessa indicazioni. Proprio questi dati stanno innescando un forte recupero dei titoli di Stato nell'Eurozona che contribuiscono al quadro d'insieme favorevole. L'attenzione degli investitori è poi rivolta ai verbali della riunione Fed di dicembre, dai quali si attendono indicazioni sulle prossime mosse della Banca centrale sul rialzo dei tassi per combattere l'inflazione record, che in Usa potrebbe aver già raggiunto il picco.

Altro fattore positivo è rappresentato dall'Asia. L’indice HANG SENG di Hong Kong ha guadagnato il 3%, a livelli che non si vedevano da luglio, grazie al balzo di Alibaba Group: Ant Group, in cui il gigante dell’e-commerce detiene una partecipazione, ha ottenuto l’approvazione per raccogliere 1,5 miliardi di dollari in aumento di capitale. Inoltre la Banca centrale cinese ha sollecitato gli istituti di credito a fornire garanzie a supporto dei gruppi immobiliari giudicati sani ma al momento in fase di difficoltà. In controtendenza la Borsa di Tokyoche termina la prima seduta dell’anno in netto calo, dopo il periodo di festività nazionale: l’indice di riferimento Nikkei ha registrato una flessione dell’1,45%.

«I listini europei stanno estendendo i guadagni registrati durante la notte in Asia mercoledì, e il rally di Capodanno sembra destinato a continuare questa settimana - osserva Pierre Veyret, analista tecnico di ActivTrades - La propensione al rischio rimane ampiamente presente, nonostante i dati macro contrastanti giunti dal Vecchio Continente, visto che gli investitori hanno accolto con favore notizie positive dalla Cina, con Pechino che starebbe prendendo in considerazione misure di sostegno estese nei confronti del mercato immobiliare. Questa notizia ha contribuito a sollevare il sentiment di mercato, mentre la maggior parte degli operatori sta lentamente spostando la propria attenzione verso gli Stati Uniti e i dati in procinto di pubblicazione» come i verbali della Federal Reserve e soprattutto, venerdì 6, il rapporto mensile sui nuovi posti di lavoro statunitensi.

Future Wall Street in rialzo, Tesla e Apple prove di rimbalzo

I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street, dopo la difficile seduta di martedì, caratterizzata dai forti ribassi di Tesla (-12,24%) e Apple (-3,74%). Ribassi dovuti, in parte, alle preoccupazioni per la situazione in Cina, dove l'aumento dei contagi di Covid-19 mette sotto pressione le catene di approvvigionamento e le spese per i consumi. La spinta positiva viene in parte dall'Europa, visto che l'inflazione ha mostrato segni di rallentamento in Francia e Germania. Gli indici sono reduci dal primo anno negativo dopo tre consecutivi in rialzo, il peggiore dal 2008, anno della crisi finanziaria provocata dai mutui subprime. Le statistiche mostrano che il mercato azionario statunitense tende a rimbalzare durante l'anno successivo a un calo: lo S&P 500, in media, ha guadagnato finora il 15% nell'anno successivo a un calo maggiore dell'1%. Il 2023, però, si prospetta difficile almeno quanto il 2022, tra rialzi dei tassi d'interesse, paure di recessione, aumento dei contagi da Covid-19 e guerra in Ucraina.

A Milano bene gli istituti di credito, petroliferi pesanti

A Piazza Affari, tra i titoli brillano gli istituti di credito, da Banco Bpm a Finecobank, passando per Unicredit. Bene nelle reti energetiche Terna e il lusso con Moncler, settore che deve fare i conti con la complicata situazione in Cina sul fronte Covid. La debolezza del greggio pesa come alla vigilia sui petroliferi con Tenaris, Saipem ed Eni. Ancora vendite su Leonardo in un settore difesa che sta perdendo un po' di appeal in questa prima fase dell'anno rispetto al 2022. Attenzione anche su Telecom Italia dopo le indiscrezioni de Il Messaggero secondo cui Cassa Depositi e Prestiti e il fondo Macquarie potrebbero presentare la propria offerta per la rete Telecom entro la metà di gennaio.