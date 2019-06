Borse caute su tensioni Usa-Iran, spread ai minimi da marzo Gli investitori provano a districarsi tra le spinte rialziste della politica monetaria e quelle ribassiste della geopolitica di Redazione Finanza

2' di lettura

Borse europee caute nella prima seduta della settimana con gli investitori che provano a districarsi tra le spinte rialziste della politica monetaria e quelle ribassiste della geopolitica (le tensioni tra Usa e Iran). A fine settimana, sarà poi il G20, che si apre venerdì, a focalizzare le attenzioni degli investitori soprattutto per l'atteso incontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping per provare a trovare un accordo sul tema dei dazi commerciali. Il FTSE MIB di Piazza Affari viaggia sui massimi da inizio mese anche se oggi è frenato dallo stacco cedole di sei big: Poste Italiane, Snam, Terna, Prysmian, Hera e Exor. Corrono i titoli Leonardo - Finmeccanica, Juventus Fc . Esordio sul Ftse Mib per Nexi, mentre Credito Valtellinese beneficia del parere positivo di Moody's sul piano industriale presentato nei giorni scorsi.

Daimler abbassa stime risultati e pesa su Francoforte

Nel resto d’Europa resta al palo Francoforte appesantita dal titolo Daimler che ha lanciato il suo terzo profit warning dall’inizio dell’anno. A pesare sui conti del colosso dell’auto sono maggiori accantonamenti legati alle inchieste sulle emissioni dei veicoli diesel. Viaggiano in ribasso anche gli altri titoli del comparto auto come Bmw e Volkswagen.

Sul mercato dei titoli di Stato prosegue il calo di tensione sui BTp. Nonostante le incertezze che ancora permangono riguardo la partita con la Commissione europea i titoli italiani continuano a beneficiare della spinta positiva della politica monetaria dopo le parole di Draghi che nei giorni scorsi ha aperto alla possibilità di un nuovo piano di Quantitative easing.

A favorire gli acquisti sui BTp sono anche le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che ha chiuso alla possibilità di lanciare i mini-BoT. Il differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi è sceso sotto la soglia dei 240 punti e viaggia sui minimi da marzo. Il rendimento del BTp a 10 anni nei giorni scorsi è arrivato a un passo da scendere sotto la soglia del 2% come non accadeva da maggio dello scorso anno quanto iniziò a farsi sentire la speculazione sul rischio Italia con l’insediamento del governo Lega-5stelle.

Andamento dello spread Btp / Bund

Le piazze asiatiche intanto hanno chiuso contrastate. Al termine degli scambi l’indice NIKKEI 225 della Borsa di Tokyo mostra un rialzo dello 0,12 per cento; in Cina l’indice delle blue chip Csi300 ha chiuso invariato mentre lo Shanghai Composite ha perso lo 0,1 per cento. In leggero rialzo invece la piazza di Hong Kong che ha chiuso la seduta con un rialzo dello 0,2 per cento.