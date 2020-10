Europa debole con rischio di nuovi lockdown. Occhi sulle trimestrali Usa Negli Stati Uniti in arrivo i conti di JP Morgan, Citigroup e BlackRock. In Europa occhi sull’indice di fiducia economica Zew. A Piazza Affari bene Atlantia e Cnh Industrial, in coda Bper. Spread in area 120 punti, focus sulle aste BTp di Stefania Arcudi e Chiara Di Cristofaro

Negli Stati Uniti in arrivo i conti di JP Morgan, Citigroup e BlackRock. In Europa occhi sull’indice di fiducia economica Zew. A Piazza Affari bene Atlantia e Cnh Industrial, in coda Bper. Spread in area 120 punti, focus sulle aste BTp

Prima parte di seduta debole per le Borse europee, con gli investitori che appaiono preoccupati di fronte all'aumento dei casi di Covid nel mondo, che sta portando all'adozione di misure più restrittive e allo stop alla sperimentazione del vaccino da parte di Johnson&Johnson. I principali indici europei, compreso il FTSE MIB, si attestano in ribasso.

Tra gli investitori domina la cautela anche in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti: dai conti delle società il mercato vuole quantificare gli effetti della pandemia sulle aziende. Nella seduta del 13 ottobre sarà la volta di Jp Morgan, Citi e BlackRock. In Europa, indicazioni da seguire sono quelle che arriveranno dall'indice Zew mentre sull'obbligazionario il Tesoro italiano ha in calendario l'asta dei BTp dopo che ieri sul secondario il rendimento sul decennale è sceso al minimo storico e lo spread è andato a 120 punti base.

A Milano acquisti su Atlantia e Cnh Industrial, in coda Bper

A Piazza Affari, intanto gli acquisti premiano Atlantia, mentre le trattative con Cdp sembrano continuare anche se la possibile revoca delle concessioni non è archiviata. Sale anche Cnh Industrial, tengono le utility. In coda al listino con cali di poco inferiori al punto e mezzo percentuale Leonardo, Diasorin e Bper Banca. Sotto i riflettori anche Unicredit: secondo Il Sole 24 Ore il gruppo starebbe studiando lo scorporo dalla holding italiana quotata a Milano delle attività estere del gruppo e la successiva quotazione della subholding paneuropea - tramite un’Ipo che potrebbe riguardare fino al 49-50% del capitale - alla Borsa di Francoforte.



Spread in area 120 punti, rendimento decennale al minimo storico

Andamento in lieve rialzo per lo spread BTp/Bund che si mantiene comunque sui minimi da oltre due anni. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005413171) e il Bund è indicato a 121 punti base, in frazionale rialzo dai 120 punti della chiusura precedente. Resta a un passo dal minimo storico il rendimento del BTp decennale benchmark, allo 0,68% dallo 0,67% fatto segnare lunedì. Il supporto è fornito sempre dagli acquisti della Banca centrale europea e dal piano di aiuti della Commissione europea finanziato con fondi comunitari, che ha ridimensionato il rischio-Paese degli emittenti meno solidi.

Euro rimbalza, torna a salire prezzo petrolio

Sul mercato dei cambi, il dollaro rimbalza dai minimi da tre settimane e spinge l'euro sotto quota 1,18 contro il biglietto verde a 1,1797 (da 1,1808 ieri in chiusura). Yen forte con l'euro a 124,26 yen (da 124,3) mentre il dollaro/yen scambia a 105,35 (105,28). Dopo i cali di ieri torna a salire il prezzo del petrolio, spinto dall'aumento dell'import cinese: il Wti consegna novembre sale dello 0,68% a 39,7 dollari mentre il Brent consegna dicembre è in progresso dello 0,6% a 41,97 dollari.

Tokyo chiude in leggero rialzo, ma prevale prudenza

Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo. Gli investitori hanno preferito la prudenza nonostante il vento di ottimismo che soffiava il giorno prima a Wall Street. La Borsa statunitense è stata sostenuta soprattutto dal Nasdaq, in attesa della presentazione dei nuovi modelli di iPhones da parte della Apple. Alla Borsa di Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso in leggero rialzo, pari allo 0,2%, a 23.601,78. Un trend guidato dalle azioni elettroniche. Hanno influito positivamente anche i dati cinesi sulla bilancia commerciale.