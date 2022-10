Borse asiatiche contrastate. Futures in rialzo. Biden rilascia 15 milioni barili di riserve di petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee cercano di mettere a segno il quinto rialzo consecutivo,e viaggiano in aumento, mettendo nel mirino il quinto rialzo consecutivo e aggrappandosi ai buoni risultati aziendali per mitigare i timori di recessione alimentati dalla corsa dell'inflazione. Nel Regno Unito i prezzi al consumo sono saliti del 10,1% annuo in settembre, tornando ai massimi da 40 anni toccati a luglio. In Asia, intanto, il paniere Msci Asia-Pacific al netto del Giappone è sceso dello 0,5%, risentendo del calo degli indici in Cina e a Hong Kong, mentre prosegue il Congresso del Partito comunista cinese.

Tornando in Europa, salgono il FTSE MIB di Milano, il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, l'IBEX 35 di Madrid, l'AEX di Amsterdam e il FT-SE 100 di Londra. A dare fiato ai listini è anche la continua discesa dei prezzi del gas naturale alla luce dell'anomala ondata di caldo in Europa e alla proposta elaborata dall'Ue per un «tetto dinamico» alle quotazioni.

Rally Netflix in Usa con rialzo abbonati. Occhi su T-bond e oil

Future di Wall Street ancora in rialzo dopo i numerosi risultati positivi di martedì, tra cui quello di Netflix Inc. che ha registrato un aumento degli abbonati.I rendimenti dei Treasury si sono mantenuti vicino ai massimi pluriennali prima della pubblicazione dei dati sulle abitazioni statunitensi di settembre e del Beige Book della Fed. Il rendimento del decennale ha raggiunto il 4,03%.Per cercare di frenare i prezzi delle materie prime, il presidente americano Joe Biden ha annunciato lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa per “combattere l’aumento dei prezzi della benzina causato dalla guerra di Putin” in Ucraina. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota.



Le trimestrali Usa orientano i mercati

Allo stato attuale sono vari i temi chiave sui mercati. Il primo è legato agli utili aziendali, dato che negli Stati Uniti è iniziata la stagione dei conti trimestrali. Martedì i risultati di Goldman Sachs (pur in forte calo) hanno stupito in positivo, dando slancio alle Borse. Ma si tratta solo dell’inizio della stagione. Come dimostra il sondaggio mensile di Bank of America, tra i gestori globali di fondi il livello di pessimismo in tema di conti aziendali ha raggiunto il massimo dal 2008: il 91% dei gestori prevede infatti che gli utili aziendali non saliranno neppure del 10% nei prossimi 12 mesi. Il pessimismo è dunque elevato. Guardando a Wall Street, le aspettative si sono molto ridimensionate: a inizio anno il mercato si aspettava profitti in crescita dell’11,1% per le società quotate nella Borsa Usa, mentre ora prevede solo un +2,8% su base annua secondo i dati di Refinitiv. Questo è un tema che terrà i mercati sulle spine in queste sedute.

Banche centrali, inflazione e gas sotto i riflettori

L’altro tema riguarda le banche centrali: non solo la Fed, ma anche la Bce e la Bank of England. Quanto alzeranno ancora i tassi? Quanto ridurranno la liquidità? Quando tutto questo potrebbe creare una frattura insanabile sui mercati finanziari globali? Queste sono domande per cui il mercato non ha risposte. Però il calo del prezzo del gas di questi giorni, grazie anche alle proposte dell’Unione europea sull’energia, calma un po’ i timori: gas meno caro significa inflazione meno pressante e - forse - una Bce meno aggressiva.

Gas ancora in calo, sale il petrolio. Euro poco mosso

Sul mercato Ttf di Amsterdam il future per novembre cede un altro 2,8% a 110 euro per megawattora.

In moderato rialzo il prezzo del petrolio: il Brent per dicembre sale dello 0,2% a 90,21 dollari al barile e l'analoga scadenza sul Wti dello 0,71% a 82,65 dollari.

Sul valutario, euro/dollaro poco mosso a 0,9838 da 0,9820 ieri in chiusura. La moneta unica europea vale anche 146,92 yen (da 146,70 ieri), dollaro/yen a 149,35 (148,84). Sterlina sotto i riflettori dopo il dato sull'inflazione: la divisa britannica vale 1,1298 dollari da 1,1280 ieri e si attesta a 0,8706 per un euro (0,8625).