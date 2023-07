Borsa, la settimana inizia all'insegna della debolezza. Occhi sull'inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Viaggiano ancora all'insegna della debolezza le Borse europee, reduci da una settimana complessa (-1,6% il Ftse Mib, oltre -3% per le altre piazze) nel segno dei rinnovati timori su prezzi e crescita. Preoccupazioni che non sembrano destinate ad allentarsi, visto che anche il dato sui prezzi in Cina ha deluso, trascinando al ribasso le piazze asiatiche. Del resto, le notizie sull'inflazione continueranno a tenere banco anche questa settimana, con i dati chiave attesi negli Stati Uniti: saranno utili per capire le prossime mosse delle banche centrali, che sembrano determinate a proseguire comunque con una strategia aggressiva. Gli investitori, inoltre, attendono anche l'inizio della stagione delle trimestrali, che porterà indicazioni sulla tenuta del mondo aziendale e finanziario.

Così sono poco mossi il FTSE MIB di Milano, e accusano ribassi anche il CAC 40 di Parigi , il DAX 40 di Francoforte , l'IBEX 35 di Madrid, il Ftse 100 di Londra e quelli dell'AEX di Amsterdam.

A Milano corre ancora Finecobank, Ftse Mib senza scossoni

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari il Ftse Mib procede senza strappi: bene Finecobank, già la settimana scorsa tra le migliori (+4,3%) dopo i dati sulla raccolta di giugno. In luce anche Bper e Banco Bpm, mentre in coda scivolano Interpump Group e Amplifon, che nella precedente ottava avevano fatto registrare le performance peggiori. Prese di beneficio su Saipem che ha chiuso con un +14,5% la prima settimana di luglio.

Petrolio in discesa, l'euro si riporta sopra soglia 1,09 dollari

In calo il petrolio, mentre il mercato attende i dati macro in arrivo negli Stati Uniti e in Cina nel corso della settimana, così come le decisioni dell'Opec+ sulla produzione: i future del Wti agosto scendono dello 0,74% a 73,31 dollari al barile, quelli del Brent settembre dello 0,69% a 77,93 dollari.

In lieve discesa i prezzi del gas scambiato ad Amsterdam: i future agosto, dopo avere segnato una prima posizione a 33 euro al megawattora, contro i 33,47 euro della chiusura di venerdì, scendono dello 0,8% a 33,18 euro.

Sul valutario, l'euro si riporta sopra la soglia degli 1,09 dollari e passa di mano a 1,0951 (da 1,088 venerdì). La moneta unica vale anche 156,058 yen. Il cambio dollaro/yen è a 142,486.

Spread apre stabile a 173 punti base, rendimento al 4,37%

Andamento stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si attesta a 172 punti base, lo stesso livello del closing di venerdì. In lieve rialzo si segnala il rendimento del BTp decennale benchmark, al 4,37%, dal 4,35% del riferimento della vigilia.

In Cina giù i prezzi alla produzione a giugno del 5,4% su anno

Scendono ancora i prezzi alla produzione cinesi. L'indice dei prezzi alla produzione, secondo l'istituto nazionale di statistica, è sceso del 5,4% a giugno scorso, per il nono mese consecutivo. Si tratta di un calo più accentuato di quello realizzato a maggio (-4,6%) e maggiore delle previsioni degli analisti (-5%).