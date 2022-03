Borse Ue chiudono in rialzo, occhi su negoziati Ucraina-Russia e Fed. Milano +1,7%

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -La settimana inizia con una seduta positiva per la maggior parte dei principali indici europei. L'attenzione degli investitori resta sempre rivolta alla guerra in Ucraina e ai negoziati con la Russia che sono in «pausa tecnica» fino a domani. A livello diplomatico si guarda anche all'incontro tra rappresentati di Usa e Cina a Roma. Per questa settimana, inoltre, uno dei focus è la riunione della Federa Reserve, che mercoledì ci si aspetta farà il primo rialzo dei tassi d'interesse dal 2018: secondo le attese sarà, probabilmente, "solo" di 25 punti base, a causa delle incertezze portate dall'invasione russa. Intanto il petrolio, dopo la recente corsa, oggi tira il fiato, complice anche l'aumento dei casi Covid in Cina. Sui listini europei si è assistito così alle vendite su molti titoli petroliferi e su quelli più difensivi che meglio avevano retto le sedute in altalena della scorsa settimana mentre sono tornati forti acquisti su banche e settore auto. Per quanto riguarda gli indici, a Milano il Ftse Mib è salito dell'1,67%, a Parigi il Cac40 dell'1,75% e a Francoforte il Dax40 del 2,2%, mentre è rimasto più indietro l'Aex di Amsterdam (-0,07%). Si muove contrastata Wall Street, che fino al prossimo 25 marzo apre alle 14.30 italiane, avendo anticipato l'introduzione dell'ora legale.



Borsa Mosca resta chiusa tutta la settimana

La Banca centrale russa ha deciso che gli scambi azionari sulla Borsa di Mosca resteranno chiusi per tutta la settimana, dal 14 al 18 marzo. Saranno invece aperte alcune sezioni con regolamento in rubli. Negoziazioni normali per il mercato valutario e quello dei metalli preziosi. Gli orari della Borsa per la settimana dal 21 al 25 marzo, annuncia la banca centrale, saranno annunciati in seguito.

A Piazza Affari scatta Tim, bene anche le auto

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Telecom scatta in cima al listino principale dopo che nel week end il cda ha dato mandato al presidente Salvatore Rossi e all'a.d. Pietro Labriola di avviare un'interlocuzione con Kkr, formale e ulteriore rispetto a quelle già intraprese informalmente nei mesi scorsi dai consulenti per «ottenere informazioni per valutare l'attrattività e la concretezza della potenziale offerta da un punto di vista finanziario e industriale» e definire «un periodo e perimetro limitati per lo svolgimento di una due diligence di natura esclusivamente confirmatoria». Acquisti su Unipol e sul comparto auto, a partire da Pirelli, Stellantis e Cnh Industrial, mentre perdono quota Tenaris ed Eni, frenati dal calo del prezzo del petrolio.



Euro in lieve recupero sul dollaro

Sul mercato dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,0992 dollari (1,0941 in avvio e 1,0940 venerdì in chiusura) e a 129,683 yen (128,83 e 128,12), con il cambio dollaro/yen a 117,986 (117,75 e 117,11).

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in aumento in area 160 punti

Andamento in rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a quota 159 punti, contro i 161 punti dell'apertura e in rialzo dai 157 punti segnati venerdì in chiusura. In aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha riguadagnato la soglia dell'1,90% a scambia al momento a quota 1,92 per cento, dall'1,87% del closing precedente.