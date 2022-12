Borse europee ancora ingessate, il prezzo del gas tocca nuovi minimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Si conferma incerto il clima sui mercati azionari europei che cercano, finora invano, spunti per chiudere in recupero quello che si avvia a essere l'anno peggiore dal 2008. Si muovono per ora intorno alla parità i principali indici del Vecchio Continente, dal FTSE MIB a Milano fino al francese CAC 40, passando per il DAX 30 a Francoforte, con il FT-SE 100 a Londra unica eccezione in positivo. Ma il bilancio annuale resta in passivo: l'azionario globale, infatti, ha perso dal primo gennaio circa un quinto del suo valore (-20%), mentre i bond sono scesi del 16%. Sul valutario il dollaro ha guadagnato il 7% sostenuto dalla stretta Fed, mentre il rendimento dei Treasury decennali è balzato oltre il 3,8% (dall'1,5% della fine del 2021). Intanto, Piazza Affari guarda alla politica e attende l'approvazione della legge di Bilancio, con il voto di fiducia slittato a domani 29 dicembre, mentre il Tesoro si impegna in un'operazione di concambio fino a 5 miliardi con l'emissione di un BTp quinquennale.

In frenata anche il prezzo del petrolio nonostante la decisione della Russia di non vendere greggio da febbraio ai paesi che adotteranno il price cap: il future febbraio sul Wti cede mezzo punto percentuale sui 79 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent scivola a 83,7 dollari (-0,7%). E intanto continua a scendere il prezzo del gas naturale, che ad Amsterdam segna il nuovo minimo dal 21 febbraio in calo del 4,4% a 76,5 euro per megawattora.

Spread con Bund si conferma a 211 punti base



Il mercato dei titoli di Stato dell'eurozona scambiati sul secondario telematico Mts si conferma in lieve rialzo e lo spread tra i BTp e i Bund risulta invariato rispetto alla vigilia. Dopo i primi scambi, infatti, il differenziale tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 211 punti base, stesso livello del closing del 27 dicembre. I rendimenti sono in lieve calo: il decennale italiano è indicato al 4,60% dal 4,62% del finale della vigilia. I Bonos spagnoli decennali rendono il 3,55 per cento (3,56%).

Arretra lo yen dopo BoJ "colomba". Giù petrolio e gas

Sul fronte dei cambi, le vendite sui bond in Australia e Nuova Zelanda hanno spinto la Bank of Japan ad annunciare nuovi acquisti straordinari di titoli di debito per limitare la corsa dei rendimenti. Una mossa da "colomba" che penalizza lo yen: la divisa nipponica perde quota a 142,62 per un euro da 142,09 in chiusura alla vigilia e 133,83 per un dollaro (133,41). Un euro vale anche 1,0654 dollari (da 1,0651). Frena il prezzo del petrolio: il future febbraio sul Wti cede lo 0,55% a 79,09 dollari al barile e l'analoga consegna sul Brent scivola dello 0,7% a 83,74 dollari. Ancora giù il prezzo del gas naturale, che ad Amsterdam è in calo di circa il 4% sotto quota 80 euro per megawattora.