Prosegue il rally delle Borse europee. Milano la migliore, Leonardo guida i rialzi

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...

Borsa Tokyo soffre dopo i forti guadagni di venerdì (-1,06%)

La Borsa di Tokyo ha sofferto per le prese di profitto dopo i forti guadagni di venerdì, mentre la Borsa di Hong Kong è salita ulteriormente, incoraggiata dalle misure di Pechino per salvare il settore immobiliare cinese. L'indice di punta di Tokyo NIKKEI 225i è sceso dell'1,06% a 27.963,47 punti in chiusura e l'indice Topix ha perso l'1,05% a 1.956,90 punti.Il mercato di Tokyo ha subito il contraccolpo dell'euforia di venerdì, quando ha beneficiato del rallentamento dell'inflazione statunitense che è risultato più marcato del previsto a ottobre e dovrebbe portare a una stretta monetaria meno aggressiva. Prosegue invece lo slancio della Borsa di Hong Kong (HANG SENG ), sostenuta dalle misure annunciate da Pechino per venire in soccorso del settore immobiliare e dal leggero allentamento delle restrizioni anti-Covid, riducendo la quarantena per gli arrivi internazionali.



Gli appuntamenti macro del 14 novembre

L’agenda macroeconomica odierna prevede il rilascio della produzione industriale dell’area euro per settembre, che ad agosto era salita dell’1,5% su base mensile e del 2,5% su base annuale. Occhi puntati sulle possibile scelte delle banche centrali: oggi arrivano i dati sull’inflazione della Bank of England, ma potranno dare un segnale anche Bce e Fed. Attesa anche per l’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Biden prima dell’inizio del G-20 a Bali, con il vertice internazionale che prenderà il via domani.