Borse caute in attesa mosse banche centrali . Lo spread risale a quota 200 In calo i listini dei principali mercati del Far East. In settimana occhi puntati sulla riunione della Bce e sulle trimestrali dei grandi gruppi tecnologici statunitensi. Milano frenata dallo stacco cedola di Enel di Andrea Fontana e Cheo Condina

4' di lettura

Le Borse europee e Wall Street, che apre poco sopra la parità, mantengono una posizione di cautela nella prima seduta di una settimana che si preannuncia densa di avvenimenti sia dal punto di vista del calendario macroeconomico (Pil Usa del II trimestre e indice Markit dei responsabili acquisti del manifatturiero dell'Eurozona) sia di quello finanziario (con le trimestrali dei big tecnologici Usa) sia sul fronte politico (l'iter per l'insediamento del nuovo Governo in Spagna e l'indicazione del successore di Theresa May nel Regno Unito). Intanto, tuttavia, lo spread torna a toccare quota 200 punti base (dai 193 di venerdì scorso) con le crescenti incertezze sulla tenuta del Governo ("Siamo nelle mani del buon Dio", ha dichiarato al proposito il vice premier Matteo Salvini.

A livello globale, in ogni caso, restano protagoniste assolute le banche centrali: giovedì ci sarà l'appuntamento con la Bce e con la conferenza stampa del presidente Mario Draghi, mentre è molto alta l'attenzione sul taglio dei tassi Usa della Fed atteso per il 31 luglio prossimo. Proprio la disillusione dei mercati per un taglio di 50 punti base è stata alla base del calo di Wall Street venerdì al termine della peggiore settimana del listino dal mese di maggio. Nel frattempo i principali listini del Far East hanno archiviato la seduta in calo. Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in leggero ribasso (-0,2%).

Si ammorbidiscono i toni Usa-Cina, Iran sotto i riflettori

Segnali positivi sono arrivati nel week end sul fronte dei rapporti Usa-Cina con la richiesta, riportata dai media asiatici, delle aziende cinesi di acquistare prodotti agricoli Usa come era stato concordato nel vertice Trump-Xi di fine giugno. D'altro canto, l'ennesimo episodio di tensione nel Golfo Persico, questa volta tra Iran e Regno Unito, sta facendo rimbalzare i prezzi del petrolio dopo il forte calo degli ultimi giorni. Scarso invece l'effetto dei dati macroeconomico americani di oggi: l'attività economica nazionale statunitense si è ripresa a giugno pur restando in territorio negativo (l'indice che ne misura la performance, stilato dalla Federal Reserve di Chicago, si è attestato a -0,02 punti da -0,03 di maggio).



Su Piazza Affari l'effetto tecnico della cedola Enel

Piazza Affari è in moderato rialzo nonostante il freno imposto dallo stacco cedola di Enel che incide per lo 0,32% sul FTSE MIB: il gruppo a maggiore capitalizzazione del listino milanese segna un calo superiore all'1% dopo aver staccato 0,14 euro per azione, il saldo del dividendo 2018, pari a un assegno di 1,4 miliardi di euro. Il paniere delle big del listino è guidato da petroliferi (Saipem, Tenaris, Eni che venerdì pubblicherà la trimestrale) e finanziari (Unipol, Unipolsai e Unicredit). Per quanto riguarda il gruppo bolognese, l'attenzione è posta sulle parole del presidente di Manutencoop (tra i principali soci di Holmo che ha il 6,6% di Unipol) e in particolare sulla possibilità di rivedere la presenza nel patto di sindacato (valido comunque per tutto il 2020) alla luce delle performance del titolo. Spicca Ubi Banca che ha annunciato la cessione di crediti in sofferenza per circa 900 milioni di valore lordo.



Continuano le trimestrali: in settimana Eni, Moncler e St

Sarà poi una settimana in cui sono attesi i risultati trimestrali di grandi gruppi sia Usa (Amazon e Alphabet/Google su tutte) sia in Europa (con grandi banche come Ubs, Deutsche Bank, Santander; costruttori auto come Daimler, Renault e Volkswagen; big del lusso): a Milano in calendario i conti di Moncler e Eni oltre a quelli di StMicroelectronics. Fuori dal Ftse Mib scivola Sogefi che rilascerà oggi la trimestrale, fiacca Mediaset nel giorno del consiglio di amministrazione chiamato a decidere se accogliere o meno la richiesta di convocazione di una assemblea straordinaria da parte di Vivendi per annullare le delibere sul voto maggiorato approvato lo scorso 18 aprile.

Nel resto d'Europa, bene Julius Baer a Zurigo che ha pubblicato i conti trimestrali. Vendite sui gruppi media come Prosiebensat a Francoforte e Itv a Londra: il settore media è penalizzato da un report di Morgan Stanley che resta negativo sul comparto a causa delle prospettive di flessione della tv lineare, degli ingenti investimenti necessari sulle piattaforme digitali e della debolezza del mercato pubblicitario.