Borse in rosso, timori Covid e recessione in primo piano. A Milano vola Cattolica Torna l'avversione al rischio, vendite sul petrolio e acquisti sul dollaro. A Piazza Affari tiene banco l'ingresso di Generali in Cattolica con il 24,4%. Male le Borse asiatiche, con Tokyo che ha lasciato sul terreno l'1,2%. di Chiara Di Cristofaro

(kasto - stock.adobe.com)

Torna l'avversione al rischio, vendite sul petrolio e acquisti sul dollaro. A Piazza Affari tiene banco l'ingresso di Generali in Cattolica con il 24,4%. Male le Borse asiatiche, con Tokyo che ha lasciato sul terreno l'1,2%.

3' di lettura

Segno meno in avvio per le Borse europee, sulla scia del pesante calo di Wall Street della vigilia e della seduta in rosso delle Borse asiatiche. Nelle prime battute Milano perde lo 0,4%, Parigi lo 0,6%, Francoforte lo 0,15% e Londra lo 0,7%. I timori per una seconda ondata di Covid-19, con il numero dei contagi che sta toccando ogni giorno livelli record in molti Stati americani, soprattutto meridionali, e in America latina, hanno favorito il ritorno dell'avversione al rischio, dopo la corsa recente dell'azionario. In più, ieri gli Usa hanno annunciato l'intenzione di porre nuovi dazi per oltre 3 miliardi su prodotti Ue e britannici, un ulteriore elemento di tensione per i listini. E ancora: l'Fmi ha gelato le speranze per una ripresa rapida, con le nuove stime che vedono un calo del 4,9% per il Pil mondiale nel 2020%, di oltre il 12% per l'Italia con ripercussioni "catastrofiche" sull'occupazione.

Corre Cattolica e si allinea al prezzo dell'ingresso di Generali

Sull'azionario milanese, occhi puntati su Cattolica che non fa prezzo in avvio e balza del 41,27% a un prezzo teroico di 5,1 euro dopo l'annuncio dell'ingresso di Generali (-0,34%) con una quota del 24,4% tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale da 300 mln di euro a 5,5 euro, ben al di sopra dei 3,61 euro di chiusura di ieri. Ben intonati in generale i bancari, ancora acquisti su Atlantia (+1,7%) mentre si delinea il possibile accordo con il Governo su Aspi. Deboli le utility, in coda al listino Telecom Italia (-1,2%) che ha ceduto il 33% di Inwit e Moncler (-1%).

Leggi anche Gli alti e bassi delle Borse? Ecco i motivi nascosti di crolli e rally

Giù il petrolio, ancora in aumento le scorte Usa

Sul mercato dei cambi, il dollaro si conferma in recupero nel suo ruolo di bene rifugio. L'euro perde quota a 1,1239 dollari da 1,1268 ieri in chiusura ed e' indicato a 120,42 yen (da 120,49). Il rapporto dollaro/yen e' a 107,13 (da 106,91). Segno meno anche per il greggio, che ieri ha registrato il calo peggiore da due settimane a New York. Oltre ai timori per la seconda ondata di coronavirus, sul prezzo del petrolio pesano anche i dati sulle scorte americane, in aumento anche nell'ultima settimana: il Brent consegna agosto scambia in calo dell'1,07% a 39,88 dollari mentre il Wti è in calo dello 0,7% a 37,74 dollari. Ripiega dai massimi dal 2012 toccati ieri l'oro, che ha sfiorato la resistenza dei 1800 dollari l'oncia e scambia ora poco mosso a 1762 dollari l'oncia.

Borse asiatiche deboli, chiusi i listini cinesi

Seduta negativa per i listini asiatici, a ranghi ridotti per la chiusura di Hong Kong e delle altre Borse cinesi per festività. Tokyo ha lasciato sul terreno oltre un punto percentuale, Seoul ha perso oltre il 2%, ha fatto peggio Sydney (-2,5%) con l'Australia fra i paesi in cui sono risaliti i casi di coronavirus.

Gli appuntamenti di giovedì 25 giugno

In calendario oggi le minute della bce della riunione del 3-4 giugno scorso, quando Francoforte ha annunciato un aumento di 600 mld del programma di acquisti Pepp, prolungato fino al giugno 2021. Arriveranno, dagli usa, anche i dati sui sussidi alla disoccupazione.