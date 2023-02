I dubbi sulla stretta Fed e le tensioni Usa-Cina frenano le Borse Ue. A Milano sale Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le tensioni tra Stati Uniti e Cina, che hanno portato all'annullamento del viaggio del segretario di Stato Antony Blinken nella Repubblica Popolare, e i nuovi timori sulla traiettoria di politica monetaria alla luce di una disoccupazione Usa scesa ai minimi da 53 anni frenano le Borse europee. Dopo aver superato indenni la settimana delle banche centrali, i listini ora si interrogano se il dato migliore delle attese sul mercato del lavoro americano, diffuso venerdì, convincerà la Federal Reserve a portare i tassi di interesse a un livello più alto del previsto. Il FTSE MIB di Piazza Affari è così in ribasso mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Tra i titoli principali, torna a salire Telecom Italia in attesa di sviluppi sull'offerta Kkr per la rete.

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

Per quanto riguarda Tim, secondo le ultime indiscrezioni di stampa la valutazione della rete, che per Kkr è di circa 20 miliardi, potrebbe essere ritoccata al rialzo nel caso in cui il governo concedesse incentivi o nel caso in cui venisse realizzata una fusione con Open Fiber. Sempre secondo indiscrezioni, inoltre, Cdp e Macquarie starebbero valutando di presentare un’offerta alternativa a quella di Kkr. «La possibilità di avere due offerte per la rete rimane lo scenario a nostro avviso più probabile e a nostro avviso più interessante per il titolo, aumentando il potere negoziale di Tim da un valore di partenza che sembrerebbe risultare coerente con le nostre ipotesi», spiegano gli analisti di Equita, che consiglia un "buy" sui titoli di Tim.

Loading...

Intesa inverte la rotta, mercato scommette su rialzo target

Dopo la retromarcia di venerdì, seguita alla pubblicazione dei conti 2022, ha poi invertito la rotta Intesa Sanpaolo. Dopo aver digerito i numeri, migliori delle attese, sullo scorso esercizio, il mercato è sempre più convinto che l'istituto, pur non avendolo ancora formalizzato, alzerà i target del Piano. Per il 2023 l'istituto ha indicato di attendersi un utile ben al di sopra di 5,5 miliardi: «Una guidance - commentano gli analisti di Equita - che, alla luce delle dichiarazioni della società e della forte sensibilità ai tassi, riteniamo particolarmente conservativa». Giudizi positivi anche da Banca Akros, Intermonte, BofA e Societè Generale.

Spread a 186 punti, rendimenti in risalita

Sull'obbligazionario, andamento negativo per i corsi dei titoli sovrani scambiati sul secondario telematico Mts. Il calo dei BTp provoca un lieve allargamento dello spread con i Bund rispetto all'indicazione del finale di venerdì. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco è indicato a 186 punti base dai 184 punti del closing della scorsa settimana. Il rendimento del BTp decennale benchmark è in risalita al 4,10% da un'ultima posizione, venerdì sera, al 4,03 per cento.

Andamento dello spread Btp / Bund Loading...