Borse caute, per Lagarde possibili rialzi tassi oltre marzo. Tesla spaventa St

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - L'inflazione e la politica monetaria delle banche centrali restano i principali fattori capaci di orientare l'andamento delle Borse europee nella seduta di giovedì 2 marzo. Gli indici principali sono poco mossi nel giorno in cui Eurostat ha reso noto che la crescita dei prezzi al consumo nell'area euro a febbraio ha rallentato il passo all'8,5% annuo dall'8,6% di gennaio. Un dato peggiore dell'8,2% previsto dal mercato, che conferma l'idea di un'inflazione non ancora sotto controllo già alimentata dai dati di Francia, Spagna e Germania. Anche in Italia l'inflazione è scesa al 9,2% contro stime per l'8,8 per cento. Lo scenario potrà convincere la Bce, di cui in giornata il mercato attende la pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting, a proseguire la stretta di politica monetaria oltre quando sperato dagli investitori. La stessa presidente della Bce, Christine Lagarde, ha sottolineato di ritenere «possibili» ulteriori rialzi dei tassi di interesse oltre a quello di mezzo punto previsto a marzo, a seconda dei dati macroeconomici.

Sul FTSE MIB milanese le banche confermano la correzione avviata la vigilia e i realizzi penalizzano Moncler, mercoledì sostenuta dai conti 2022 superiori alle attese e dalle prospettive sul 2023. Pesante Stmicroelectronics dopo che Tesla ha annunciato di essere in grado di ridurre in futuro il consumo di carburo di silicio per veicolo. Guadagna invece terreno Amplifon.

Wall Street contrastata. Sussidi disoccupazione sotto le attese

Sono contrastati gli indici azionari di Wall Street mentre gli operatori guardano all'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense, con quello a 10 anni salito al 4%, soglia che non veniva raggiunta da novembre e quello a due anni ai massimi dal 2006. Gli investitori temono che la Federal Reserve deciderà di alzare ulteriormente i tassi d'interesse ben oltre il 5% e di mantenerli a quel livello per un lungo periodo di tempo, nel tentativo di fermare l'inflazione, dimostratasi a gennaio più alta del previsto. Al momento, i tassi sono al 4,5%-4,75%, il livello più alto dal 2007, e alla prossima riunione del 21-22 marzo e' probabile che si procederà con un aumento di 25 o 50 punti base.

Sul fronte macroeconomico, il numero dei lavoratori statunitensi che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 25 febbraio, è diminuito di 2.000 unità a 190.000 (seasonally adjusted), secondo quanto riportato dal dipartimento del Lavoro; le attese erano per un dato a 195.000. Il dato della settimana precedente è rimasto invariato a 192.000.



St pesante, Tesla ridurrà consumo carburo di silicio

Nel dettaglio, durante l'investor day il colosso Usa delle auto elettriche ha indicato che, grazie a miglioramenti nel design del powertrain, ritiene di essere in grado di ridurre in futuro il consumo di carburo di silicio (SiC) per veicolo. «La notizia è negativa per tutta la supply chain del SiC e in particolare per St che vede Tesla fra i clienti top 10», scrivono gli analisti di Equita in una nota. I principali produttori di SiC wafer sono Wolfspeed, Coherent e Rohm, mentre i maggiori produttori di SiC device sono St, Infineon (-3,14% a Francoforte), Wolfspeed, Rohm e OnSemiconductor. St si attende 2 miliardi di dollari di vendite da SiC nel 2025 (circa il 10% del totale) da 700 milioni nel 2022 (circa il 4% delle vendite). Equita stima che Tesla rappresenti il 70% delle vendite di SiC di St nel 2022, mentre il grosso della crescita futura è legato a nuovi clienti.