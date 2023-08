La mossa "market friendly" di Pechino accende i listini europei, Milano +1,2%. Balzo del gas +9%

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il tentativo della Cina di rivitalizzare il suo mercato dei capitali galvanizza anche i listini europei che archiviano rapidamente i timori seguiti al meeting di Jackson Hole e chiudono in rialzo una seduta in grande spolvero. Pechino ha infatti deciso di dimezzare l’imposta di bollo sulle transazioni azionarie, cercando di infondere fiducia agli investitori, scossi dalla crisi delle grandi società immobiliari e soprattutto dalla crescita anemica dell’economia cinese. Una mossa che di rimbalzo ha sostenuto i mercati del Vecchio Continente, dove tech, industria e costruzioni hanno tirato la volata ai listini (ma la chiusura di Londra ha ridotto la media degli scambi). E questo nonostante i messaggi del presidente della Fed, Jerome Powell, che venerdì scorso aveva lasciato aperta la porta a eventuali e ulteriori aumenti dei tassi, seguito a stretto giro da Christine Lagarde della Bce, convinta anche lei nel voler portare avanti la stretta monetaria. Tra le Borse migliori a fine giornata c’è Milano, che con il FTSE MIB, assieme a Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 30) e Madrid (IBEX 35).

Wall Street in rialzo, in settimana nuovo round dati

In progresso anche Wall Street, in scia ai guadagni di venerdì 25 agosto. Gli analisti attendono una serie corposa di dati, in settimana, sull'occupazione e l'immobiliare, sui redditi personali e le spese per i consumi, sul Pil statunitense del secondo trimestre e sul manifatturiero. Venerdì il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha detto che l'inflazione è ancora troppo alta e che potrebbero essere necessari altri rialzi dei tassi d'interesse. Al momento, secondo il FedWatch Tool di Cme Group, c'è l'80,5% di possibilità che la Banca centrale statunitense decida, a settembre, di mantenere inalterati i tassi; a novembre, c'è il 47,8% di possibilità che si decida per un aumento dei tassi di altri 25 punti. La Fed ha alzato i tassi in undici delle ultime dodici riunioni. Passando all'azionario, nonostante la correzione del 4% di agosto, l'indice S&P 500 è cresciuto di oltre il 14% dall'inizio dell'anno. Si avvia alla conclusione, intanto, la stagione delle trimestrali: in arrivo i risultati di Salesforce, Crowdstrike, HP e Dell.

A Piazza Affari balza Tim, deboli energetici e utility

Tra le Borse migliori a fine giornata c’è Milano, che con il Ftse Mib guadagna l’1,1% e registra l’exploit di Telecom Italia in attesa dell’ok del Consiglio dei ministri all’ingresso del Mef fino al 20% nella società della rete con il fondo Kkr. Acquisti su Prysmian e sui principali bancari, spinti dall’ipotesi di modifiche in Parlamento alla tassa sui cosiddetti extraprofitti. In coda Erg, deboli energetici e utility.

Dalla Fed attesi nuovi ritocchi dei tassi, ma «con cautela»

Dalla riunione dei banchieri centrali nel Wyoming, venerdì 25 agosto il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto agli investitori che la banca centrale «procederà con cautela» su eventuali ulteriori aumenti dei tassi, ma ha anche avvertito che gli aumenti precedenti non hanno rallentato del tutto l'inflazione e una crescita forte e sostenuta potrebbe richiedere interventi restrittivi. Il mercato si aspetta che la Fed mantenga i tassi stabili a settembre, ma vede la possibilità di un altro aumento a novembre o dicembre.

La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha concluso la giornata di colloqui con un discorso nel quale ha ribadito la volontà della sua istituzione di portare avanti la sua politica restrittiva. Secondo Lagarde, l'attuale livello di inflazione implica «che la Bce fissi i tassi di interesse a un livello sufficientemente restrittivo per tutto il tempo necessario a riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2% nel medio termine».