Borse giù per scontri Hong Kong. BTp, anche Grecia rende meno di Italia In calo Madrid dopo l'ennesima elezione spagnola che non dà certezza sulla formazione di un Governo stabile. A Piazza Affari male le banche, questa settimana i conti delle big dell'energia. Londra la peggiore a causa del rimbalzo della sterlina dopo il Pil inglese. Nuovo calo dei titoli di Stato italiani: il rendimento a 10 anni è superiore a quello greco. Spread a 160 di Andrea Fontana

(Sintesi Visiva)

3' di lettura

La netta flessione delle Borse asiatiche (-2,6% Hong Kong in chiusura e 1,8% Shanghai), in reazione alle forti tensioni a Hong Kong con l'intervento della polizia che ha portato al ferimento di alcuni manifestanti e all'incertezza sullo stato dei negoziati Usa-Cina viste le indicazioni non chiare arrivate venerdì dal presidente Trump, si riflette sui listini europei che sono in calo nella prima seduta settimanale. La peggiore è Londra risentendo del rimbalzo della sterlina: il movimento segue la pubblicazione dei dati del Pil inglese del terzo trimestre (+0,3% congiunturale, +1% tendenziale)

Dopo aver raffreddato già venerdì gli entusiasmi degli operatori sull'intesa in arrivo con Pechino, il presidente degli Stati Uniti è tornato a parlare sul tema dei dazi nel week end sottolineando che le trattative stanno andando «molto bene» ma che solo se ci sarà il giusto accordo per gli Usa allora Washington lo firmerà.



Parigi è l'unica a restare in equilibrio mentre FTSE MIB di Milano arretra di mezzo punto percentuale. In calo anche Madrid all'indomani dell'elezioni generali: la frammentazione politica si è accentuata ma il Partito Socialista del premier Pedro Sanchez, pur confermando il primato, ha perso seggi in Parlamento e dovrà trovare alleati per formare il nuovo Governo.



A Piazza Affari ancora in discesa le banche (Ubi Banca, Banco Bpm e Unicredit) mentre i rendimenti dei decennali italiani tornano a muoversi sopra l'1,3% superando il pari scadenza greco (1,34% contro 1,35%) e allargando lo spread a 160 punti. La peggiore del listino è Moncler: sono scattate le prese di beneficio sul titolo vista l'importanza della piazza di Hong Kong per il gruppo della moda. Giù Telecom Italia, dopo la buona reazione venerdì ai conti e agli annunci delle partnership con Google e con Banco Santander rispettivamente nei servizi cloud e nel credito al consumo.

Fuori dal FTSE MIB, nuova flessione per Rcs Mediagroup e per Fincantieri che risentono delle trimestrali diffuse nei giorni scorsi. Male Eprice, dopo un altro trimestre negativo per il gruppo di e-commerce, e Illimity Bank.