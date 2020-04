L’Europa avanza con cautela, a Milano corre ancora Atlantia Il greggio in rialzo di oltre il 10% spinge gli acquisti sugli energetici. Gli investitori guardano ai prezzi alla produzione dell’Eurozona e ai sussidi di disoccupazione negli Usa, in attesa del dato sul mercato del lavoro. Resta il focus sulla dinamica del contagio da Covi-19 di Chiara Di Cristofaro e Cheo Condina

Gli indici europei tentano il recupero, con Piazza Affari in evidenza, dopo il tonfo della vigilia sia per l’Europa sia per Wall Street (dove gli indici hanno avuto il peggior inizio di trimestre di sempre). A spingere le Borse è soprattutto il settore petrolifero: il greggio rimbalza con forza dopo che il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di attendersi a breve un accordo tra Arabia e Russia che ponga fine alla guerra sui prezzi.



In Usa contagi in forte aumento, occhi puntati sui dati del lavoro

In ogni caso l’attenzione degli operatori resta puntata sul Coronavirus e sulle reazioni di Governi e banche centrali. In Usa, dopo che in una settimana i contagi sono raddoppiati a 200 mila e Trump ha previsto fino a 240mila morti, nella notte tra mercoledì e giovedì la Fed ha allentato i requisiti patrimoniali delle principali banche: è molto atteso (secondo il consensus in rialzo da 3,2 a 4 milioni) il dato sui sussidi settimanali di disoccupazione mentre venerdì 3 aprile ci sarà la statistica su tutto marzo. In Europa si punta, per una svolta, sull’Eurogruppo del 7 aprile.





Titoli oil sotto i riflettori, Atlantia ancora in luce. Giù Fca

A Piazza Affari volano tutti i titoli del comparto petrolifero, con Tenaris, Saipem ed Eni che mostrano rialzi tra il 4 e il 5%; strappa ancora Atlantia (+6%) grazie alla schiarita col Governo su Aspi e acquisti anche su Pirelli (+2,5%). Tra i titoli meno brillanti Intesa Sanpaolo che cede l’1% mentre Fiat, dopo il crollo delle immatricolazioni in Italia (-9%), inizia in volatilità (-3,3%) ma ora viaggia attorno alla parità.

Petrolio, Trump e Cina favoriscono gli acquisti, Brentr sopra 26 dlr

Rimbalza il petrolio sui mercati asiatici dopo le parole del presidente americano Donald Trump, che ha dichiarato di attendersi a breve un accordo tra Arabia Saudita e Russia che metta fine alla guerra sui prezzi del greggio. Inoltre, secondo indiscrezioni, la Cina starebbe utilizzando il recente crollo delle quotazioni per ricostituire le sue riserve strategiche. Il Brent recupera e torna sopra quota 26 dollari mentre il future sul Wti tratta oltre i 21 dollari. Trump, inoltre, ha dichiarato che nei prossimi giorni incontrerà i top manager delle principali compagnie petrolifere Usa, evidentemente in crisi a fronte degli attuali corsi del greggio. Il recupero odierno è favorito anche dalle indiscrezioni provenienti dall'Asia, secondo cui la Cina ha intenzione di incrementare le proprie riserve strategiche di greggio, approfittando anche delle sue basse quotazioni.