Borsa, Piazza Affari sale prima di Moody’s ma soffre Generali. Inflazione Eurozona in calo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee sono in rialzo e anche Piazza Affari (FTSE MIB) sale nel giorno della 'pagella' di Moody's sul debito italiano . Gli asset italiani sui mercati finanziari hanno già superato gli esami di S&P, Dbrs e Fitch ma il giudizio dell'agenzia americana - che arriverà stasera a mercati chiusi - è considerato cruciale, visto che quello attuale è a Baa3, un gradino sopra il cosiddetto livello spazzatura.

I listini vengono da una seduta negativa che ha spento l'entusiasmo dei giorni precedenti, con il greggio che ha toccato i minimi da luglio. Gli occhi degli investitori restano puntati sui dati economici e sulle mosse delle banche centrali mentre si rafforzano le speranze di un taglio dei tassi dei interesse. Sul mercato valutario, l'euro allunga ancora a 1,085 dollari.

Eurozona, inflazione cala al 2,9% a ottobre



A ottobre il tasso di inflazione annuale nell'area euro e' calato in misura marcata a 2,9% rispetto a 4,3% a settembre. Lo ha indicato Eurostat, confermando la stima flash. Nell'intera Unione europea l'inflazione di ottobre e' scesa al 3,6% dal 4,9% di settembre. Andando a vedere nel dettaglio il dato dell'area euro, alimentari, alcool e tabacco hanno registrato il tasso piu' elevato (7,4% rispetto a 8,8% a settembre) seguiti da servizi (4,6% dopo 4,7%), beni industriali non energetici (3,5% dopo 4,1%) ed energia (-11,2% dopo -4,6%).

A Milano debole Generali, Mps capofila



A Piazza Affari da segnalare il calo di Generali dopo i conti. Il gruppo assicurativo ha realizzato nei 9 mesi del 2023 un raddoppio dell'utile netto a 2,82 miliardi (+94%) e un aumento dei premi lordi a 60,5 miliardi (+4,7%), "grazie al forte sviluppo del Danni"(+11,4% a 23,4 miliardi), mentre il Vita è stabile a 37 miliardi (+0,9%). Il risultato operativo sale ancora a 5,1 miliardi (+16,7%), "grazie al contributo del segmento Danni, nonostante il maggiore impatto da catastrofi naturali". Spicca Banca Mps. In rialzo Leonardo che ha collocato una quota di quasi il 7% della controllata americana Drs per un incasso lordo di 320 milioni di dollari.

In Asia cade Alibaba, annullato lo scorporo del ramo cloud



Da segnalare l'andamento negativo di Hong Kong (HANG SENG), con il crollo di Alibaba, che ha deciso di annullare il piano di scorporo del suo ramo cloud. A marzo Alibaba aveva reso noto un importante piano di ristrutturazione. Ha poi progettato di dividere il gruppo in

sei entità, cinque delle quali potrebbero essere quotate separatamente in Borsa. L'obiettivo dichiarato era in particolare quello di creare più valore per gli azionisti ed essere più competitivi. Tuttavia, giovedì il gruppo ha indicato che per il momento annullerà il piano di scorporo delle sue attività nel cloud in un'entità separata a causa 'del recente rafforzamento delle restrizioni americane sull'esportazione di chip per computer all'avanguardia'. 'Riteniamo che uno spin-off completo di Cloud Intelligence Group potrebbe non produrre l'effetto desiderato di migliorare il valore per gli azionisti', ha fatto sapere la società cinese, annunciando i risultati trimestrali. Nel periodo luglio-settembre 2023, Alibaba ha registrato un fatturato in crescita del 9% su base annua, dopo diversi anni

difficili e in un contesto di rallentamento economico in Cina, che pesa sui consumi.