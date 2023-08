Borse asiatiche miste dopo i dati cinesi deboli su consumi e produzione industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Borsa italiana è chiusa oggi per festività. I mercati azionari asiatici sono stati contrastati: Shanghai e Hong Kong (-0.8%) sono in calo dopo che la crescita della spesa dei consumatori cinesi, la produzione industriale e gli investimenti hanno rallentato più del previsto. La People’s Bank of China ha tagliato il tasso di interesse sui prestiti di una settimana alle banche. I leader cinesi stanno cercando di sostenere la debole crescita economica senza ricorrere a uno stimolo generalizzato che temono possa far aumentare il debito che pensano sia già pericolosamente alto.

La crescita cinese è scesa allo 0,8% nel secondo trimestre rispetto al 2,2% del periodo gennaio-marzo. A luglio la crescita delle vendite al dettaglio è scesa al 2,5% rispetto all’anno precedente, dal già basso 3,1% di giugno, secondo i dati ufficiali di oggi. Anche la crescita della produzione industriale e degli investimenti è rallentata nonostante le promesse del Partito Comunista al governo di sostenere gli imprenditori.

Giappone: Pil aprile-giugno +1,5%, annualizzato +6%



La sostenibilità dell’export traina l’economia giapponese, cresciuta dell’1,5% nel periodo da aprile a giugno, oltre le previsioni di un +0,8%. Su base annualizzata l’espansione è pari al 6%, anche in questo caso superando le stime di un +2,4%. La domanda per le merci Made in Japan è aumentata del 3,2% nel secondo trimestre, mentre pesa la frenata della spesa per consumi, che evidenza una flessione dello 0,5%.

La Borsa di Tokyo ha guadagnato lo 0,8%, trainata dalle indicazioni sulla crescita del Pil, oltre che dalle previsioni nel secondo trimestre, e dal buon andamento del settore tecnologico dopo la chiusura degli indici Usa. Sul fronte valutario prosegue l’indebolimento dello yen sul dollaro, in attesa dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti, e sull’euro.

I mercati in Corea e India sono stati chiusi per ferie. Nuova Zelanda, Singapore e Jakarta hanno guadagnato mentre Bangkok è diminuita.