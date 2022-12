Borse asiatiche negative, pesano i rischi di recessione e ritorno del Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

Borse asiatiche sulla scia di Wall Street e dell’Europa, con generali ribassi nella mattinata di venerdì: i mercati sono nervosi per il rischio che la Federal Reserve e altre banche centrali possano finire per provocare una recessione diffusa a causa delle misure messe in atto per tenere sotto controllo l’inflazione. Per contro, i prezzi del petrolio e i futures statunitensi sono aumentati. Ricordiamo che giovedì, l’S&P 500 è sceso del 2,5% cancellando i guadagni dall’inizio della settimana, il Nasdaq ha perso il 3,2% e il Dow Jones ha ceduto il 2,2%.

La mossa della Cina di allentare le restrizioni Covid ha fatto sperare nella fine delle massicce interruzioni di produzione dovute alle proteste e alle misure rigorose per prevenire le infezioni. Ma i segnali di un numero di casi in forte aumento hanno sollevato l’incertezza, con alcuni analisti allarmati dalla possibilità che la pandemia continui a influenza l’economia.

A parte Hong Kong è rimasto prevalentemente piatto, Shanghai è in territorio negativo così come Tokyo (-1,7%) dopo che un sondaggio tra i produttori ha mostrato un’ulteriore contrazione della produzione.Non bene neppure Seoul è sceso dello 0,2% e l’Australia così come Taiwan (-1,2%), Bangkok, Mumbai (-1,4%).



L’agenda

Gli investitori sono focalizzati in mattinata alle 10 sulla diffusione degli indici Pmi preliminari di dicembre per l’area euro relativo ai servizi e al manifatturiero. Alle 11 poi è atteso il dato finale dell’inflazione italiana e dell’area euro a novembre. Infine nel pomeriggio alle 15.45 ora italiana sono in programma gli indici Usa Markit Pmi relativi a dicembre (dati preliminari).

La giornata

Giornata pesante per le Borse europee dopo il meeting della Bce che ha aumentato i tassi di 50 punti base. Il Ftse Mib ha lasciato sul terreno il 3,4% e il Dax il 3,3 per cento. Il mercato è stato colpito dalle parole ferme del presidente Bce Lagarde che ha preannunciato nuove strette in arrivo e l'avvio del piano di riduzione del bilancio dell'istituto di Francoforte, vorrà dire meno acquisti di titoli di stato e anche di BTp. La mossa della Bce ha fatto seguito a quella della Fed del giorno precedente che ha confermato una politica monetaria ancora restrittiva nel 202. A piazza Affari tutti i titoli del Ftse Mib hanno chiuso in rosso tranne Leonardo. Sotto pressione i finanziari legati al risparmio gestito: perdite oltre il 5% per Fineco e Poste. Osservato speciale lo spread BTp Bund passato a 205 punti base dai 195 della vigilia. Il rendimento del BTp decennale è passato dal 3,8% al 4,1 per cento. L'euro infine in lieve calo sopra 1,06 contro dollaro.